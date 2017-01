Splićanka Natalija Ugrina doslovno živi američki san. Ova glumica i manekenka zakoračila je u hollywoodski svijet glamura. U Los Angelesu radi i druži se s najvećim svjetskim zvijezdama.

"Los Angeles je dosta različit u svakom pogledu, ali inače glumački svijet i showbiz su tamo jako posebni. Zabave su im kompletno različite. Eventi su dosta glamurozni. I to ja volim, volim taj glamur", govori Natalija.

S obzirom da su zvijezde tamo posvuda čast da se druži s velikim imenima imala je i ova Splićanka. "Jednom dok sam večerala pored mene je sjedio otac Angeline Jolie Jon Voight. Stvarno krasna osoba. Toliko je jednostavan i dobar sa svima", kaže Natalija.Osim s Voightom, Natalija je upoznala i svjetski poznatu manekenku Cindy Crawford, ali i holivudskog šarmera Georgea Clooney.

Iako zvuči kao život iz bajke, za uspjeh treba biti uporan jer Hollywood je začaran krug koji će vas prvo pokušati uništiti. "Dosta vas ljudi pokušava obeshrabriti, nalaze vam sto mana. Mlađi vas gledaju kao konkurenciju, a neki vam čak nastoje i nogu podmetnuti", kaže Natalija.

Glumila je u mnogim serijama i filmovima, no nije sve uvijek išlo baš glatko. I to zbog neprofesionalnosti slavnih faca. "Najlošiji dojam ostavio je glumac Andy Dick. Na set je došao pijan. Bio je to jako veliki problem jer su sve morali snimiti u pet minuta jer je radio probleme po cijelom setu. Ne mogu shvatiti kako netko može biti tako neprofesionalan", govori mlada glumica.

Žene u svijetu glume podložne su i nemoralnim ponudama, a one nisu zaobišle ni Nataliju. "Imala sam iskustva s time. Jednu takvu direktnu ponudu dobila sam od jednog producenta. Ostala sam šokirana", prepričava Natalija koja je ovu neugodno situaciju brzo riješila. "Odšetate lagano, bez svađe, na takav način to riješite", kaže Natalija.

