Za dodjelu Zlatnog globusa definitivno možemo reći kako je najzanimljivije filmsko događanje budući da odiše potpunom opuštenošću i spontanošću što strane zvijezde svake godine i dokazuju svojim šašavim izjavama, zgodama i nezgodama na pozornci. Za svega par dana počinje 74. dodjela Zlatnog globusa i zato je sada pravo vrijeme da se prisjetimo nekih od najluđih trenutaka koji su obilježili ovi nagradu kroz povijest. Pa, krenimo redom.

2016. Johan Hill došao na pozornicu s kapom medjeveda

73. dodjela Zlatnog globusa ostat će zapamćena po urenebesnom trenutku kada je Jonah Hill na pozornicu došao kao medvjed iz The Revanenta. Tako je Jonah s kapom medvjeda na glavi krenuo objašnjavati kako je ''kao medvjed imao nula intervjua za novine'' te je dodao sljedeće. ''Ja sam vam više kao Daniel Day Lewis ili Tom Hardy tip glumca, ne volim previše svoje lice po novinama''.

2015 . Jennifer Lopez i njezini 'zlatni globusi'.

Glumac Jeremy Renner nije ostao ravnodušan dekolte Jennifer Lopez. Dok su Jennifer Lopez i Jeremy Renner najavljivali pobjednika u kategoriji najboljeg sporednog glumca u dramskoj seriji, dekolte pjevačice potpuno je dekoncentrirao mladog glumca koji nije mogao maknuti pogled. Nakon što je krenula s otvaranjem koverte s imenika pobjednika Renner je izvalio "Imaš i ti globuse također", na što se Jennifer samo nasmijala.

2014. Vrckava Emma Thompson na pozornicu stigla bez cipela

Svečani i glaurozni trenutak dodjela nagrada Zlatnog globusa Emma je učinila zbilja nezaboravnim. Na pozornicu je stigla bosonoga držeći cipele u jednoj ruci, a času martinija u drugoj. Nakon što je shvatila kako bi trebala pročitati imena dobitnika, a da nema slobodnu ruku kojom bi primila omotnicu, cipele je brzinski bacila iza leđa i pročitala dobitnika nagrade 71. Zlatnog globusa.

2013. Amy Poehler i Tina Fey zbijale šale na račun Anne Hathaway

Voditeljice Amy Poehler i Tina Fey komentirale su Anne Hathaway u 'Les Miserables'. 'Nismo vidjele nekoga tako potpuno samog i napuštenog još otkad ste bili na pozornici s Jamesom Francom.

2012. Jodie Foster ponovno 'izišla iz ormara'

Nakon što se zahvalila za nagradu Cecil B. De Mille za životno postignuće, Jodie je skrenula s teme i izjavila kako je opet izašla iz ormara. ''Nadam se kako niste očekivali da će ovo biti veliki govor o mom 'izlasku iz ormara' jer, već sam to odradila prije tisuću godina, još u kamenom dobu'', rekla je Foster.

2011. Robert De Niro nije birao riječi

Dok je De Niro primao počasnu nagradu Cecil B. De Mille izjavio je sljedeće. ''Bio sam iskreno ganut kada ste objavili ovu nominaciju prije dva mjeseca. Dakle bilo je to prije nego ste mogli pogledati 'Little Fockers'. Žao mi je što više predstavnika stranog presa večeras nije sa nama, ali većina ih je deportirana baš prije showa zajedno s konobarima i Javierom Bardemom''.

2010 - 2012. Ricky Gervais častio uvredama



Domaćin 'Zlatnog globus' tijekom tri godine častio je uvredama mnoge, a publika mu nije zamjerila. ''Ja volim piti isto kao i bilo koji čovjek, osim ako taj čovjek nije Mel Gibson'.' Brucea Willisa predstavio je kao tatu Ashtona Kutchera, a Roberta Downeyja Jr. je zezao što je bio u klinici za odvikavanje i u zatvoru.

2006. Reporter Issac Mizrahi dirao grudi Scarlett Johansson

Issac nije propustio svoju priliku da dotakne prelijepu Scarlett. No, to je učinio na zaista napadljiv način. Dok mu je Scarlett objašnjavala kakvo rublje ima ispod haljine, Issac je iskoristio priliku i izjavio u eter '''Opipao sam Skarlettinu dojku''.

2005. Jamie Foxx pjeva najbolje

Glumac Jamie Foxx 2005. godine primio je nagradu za najbolju mušku ulogu u mjuziklu te je nakon izlaska na pozornicu zamolio publiku da pjeva zajedno s njim. No, nije mu se svidjelo kako to sve zvuči te ih je prekinuo originalnom izjavom. ''Kada bih ovo što sada osjećam mogao uliti u vodovod, i kada bi svi to mogli popiti, svi bi smo se voljeli puno više''.

2001. Pijana Elizabeth Taylor u svom filmu

Slavnu glumica trebala je pročitati nominirane glumce za najbolji film, a zatim objaviti dobitnika nagrade u toj kategoriji. Međutim, stvari nisu tekle glatko. Elizabeth je odmah krenula otvarati omotnicu. Publika joj je dobacivala što treba napraviti, ali Liz je bila u svom filmu. Producent se odmah popeo na pozornici i spasio stvar tako što joj je objasnio što da napravi. Liz se opravdala time što je navikla je dobivati nagrade, a ne ih dodjeljivati nekome drugom.

2000. Renee Zellweger otišla na toalet

''I pobjednica je Renee Zellweger!'', objavio je Hugh Grant. Međutim, glumicu nisu mogli nigdje naći jer je Renee, naime, bila u toaletu. Kad se napokon pojavila na pozornici svijetu je obznanila kako je otišla obrisati mrlje od ruža na zubima kako ni izbjegla ruganje i sramotu na nacionalnoj televiziji.