Momčilo Otašević uskoro se vraća na male ekrane, i to u seriji "Čista ljubav", koja od nedjelje kreće na Novoj TV. Inače, Otašević već dvije godine ljubi kolegicu Jelenu Perčin.

Mladi crnogorski glumac Momčilo Otašević vraća se na male ekrane. Utjelovit će glavnog negativca u novoj seriji Nove TV "Čista ljubav", koja kreće u nedjelju. "Ranko je divan čovjek, voli druge ljude, voli biznis, voli živjeti dobro, voli biti glavi, prepotentan je, ponekad je zao, o sebi misli sve najbolje, sigurno je duboko nesretan i voli moć", priča glumac. "Privatno nisam nijedna od svojih uloga, nije bilo teško utjeloviti ga, bilo je jako lijepo i izazovno, i dalje je lijepo graditi i raditi Ranka", smije se Momčilo.

Već dvije godine ljubi Jelenu Perčin

Budući da je Ranko u seriji preljubnik, zanimalo nas je što on o preljubu misli. "Ja bi to rekao smrad, Ranko je u suštini smrad". Da mu se nevjera kojim slučajem dogodi u vezi, Otašević jasno i glasno kaže da bi takav odnos odmah napustio. "Naravno da ne bih prešao preko toga. Daleko od toga da bi se osvećivao partnerici. Osveta je u Crnoj Gori stvar časti, ali kad je ljubav u pitanju - čemu ta osveta? Nije to dio mojih zanimanja", kaže Otašević.

Inače, svima je već poznato da zgodni glumac ljubi lijepu kolegicu Jelenu Perčin, i to već dvije godine. Ljubav se dogodila tijekom snimanja serije "Kud puklo da puklo", a otpočetka je njihova odluka da o ljubavi javno ne pričaju. "Trenutno ne pričamo o tome. Zaruke? Zaručio sam Sonju u seriji, tako da je to u suštini to što se zaruka tiče", kroz smijeh će glumac.

Želio bi živjeti na selu

Ljeto je, kaže, proveo kratko, ali lijepo. "Užasno mi je teško bilo nastaviti snimati, sad sam već ušao nazad u mašinu". Fizički i nije nešto pretjerano aktivan na odmoru, iako je sklon fizičkoj aktivnosti. "Ponekad izađem, to je rijetko, ali i kad izađem to je isto pravi odmor. Ja užasno volim ne raditi ništa. Što ću danas raditi? Ništa! Kad je taj dan, to mi je velika sreća i radost", otkriva Otašević. Spomenuo je, ipak, u odgovorila fizičku aktivnost kojom se povremeno bavi, a zanimalo nas je radi li to radi taštine ili zdravlja. "U suštini, kad pogledate sve nove filmove i serije, svi glumci su isklesani. To je postao trend izgleda, iako mi se to baš ne sviđa".

Odmarao se Otašević u rodnoj Crnoj Gori, koja mu nedostaje kad je na snimanjima u Zagrebu. "Kad sam počeo, bilo mi je super, ali sad mi fali. Fale mi prijatelji, majčina kuhinja, fali mi da sa tatom idem da zidamo neku među, postavljamo pločice, nešto radimo oko kuće. Fali mi toga", kaže glumac. Jednog dana se i vidi u životu na selu, iako i danas, kada se vrati kući, na selu boravi. "Mislim da se brzo može dogoditi da pobjegnem iz grada, da sam tu na pola sata, ali da uživam u zraku i da navečer vidim sve zvijezde koje se mogu vidjeti", zaključio je obožavani glumac.