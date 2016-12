Za vrijeme božićnih blagdana sve nas hvata nevjerojatna vremenska groznica tijekom koje morate razmišljati o hrpi stvari. Mnogi od nas nastoje sve pripreme što brže kako bi sve stigli na vrijeme. Moderan način života sa sobom je povukao i određene promjene. Internet i mobiteli, polako ali sigurno, izbacili su božićne čestitke. ''Meni to ne smeta, dapače. Živimo u takvom vremenu. Smeta mi kada ljudi selektiraju na zaslonu funkciju "odaberi sve" i onda pošalju na bezbroj adresa istu stereotipnu poruku. Bez obzira kako je slali, čestitka mora biti personalizirana, originalna i osobna'', kazao je Miroslav Škro koji više baš i ne šalje čestitke na tradicionan način. ''Ne sjećam se kada sam zadnji puta napisao klasičnu čestitku... davno, rekao bih''. Draže mu je kako kaže, osobno čestitanje. ''Stisak ruke, zagrljaj, poljubac, lijepa riječ'', priznao je Škoro.

Prije nego što su e-mail i SMS čestitke postale trend, starinski način slanja poštom veselio je sve generacije tijekom prosinca, jer takav način čestitanja je puno prisniji nego on line čestitanje. ''Moglo bi se tako reći, iako je tu prisnost mogao pročitati svaki poštar. Ako riječ prisnije podrazumijeva i dozu diskrecije, onda je online čak u prednosti''', kazao je Škoro koji poklone ne kupuje preko intereneta kako bi uštedio vrijeme. Uvijek kupujem osobno.'', izjavio je Škoro.

Rijetki su oni koji odabiru ''starinski način'' čestitanja. Jedan od njih je i Mario Petreković. ''Evo baš za Sv. Nikolu sam dijelio čestitke ručno, a već drugi dan sam dobio istom mjerom dvoručno slične čestitke,poljupce,zagrljaje i pozdrave,rekao bih na tradicionalan način dok sam tipa rođendanske čestitke ljetos dobivao na jedan moderan on line način koji me je također razveselio. Bilo koji oblik čestitanja i iskrenih želja te pozitivnih misli, svakako i objeručke prihvaćam. Pobornik sam i jednog i drugog čestitanja, to vam je kao da majku pitate koje djete od njih dvoje voli više? Samo neka se čestita, svaki dan, za sve, na bilo koji način. '', kazao je Mario koji, kaže svoje poklone kupuje na tradicionalna način. ''Nemam iskustva sa kupovanjem poklona preko interneta, niti znanja'',dodao je Mario.

Tradicionalan način čestitanja voli i Boris Kosmač. ''Ja sam staromodan tip, volim poslati čestitke, ali ih volim i kupovati. Prošle godine sam bio na svjetskom izboru Miss turizma , pa nažalost nisam nikome slao, ali da, inače volim poslati svojim dragim prijateljima čestitke. Ja čak sudjelujem i u kpunji humanitarnih čestitki za djecu. Ne bježim od kupovine, ali ne prakticiram on line kupovinu darova. Ja sam poznat da volim shoppingirat i uživam u tome.'', rekao je Boris Kosmač. On line Božić voli i pjevačica Lana Jurčević. Njezin je izbor blagdane čestitati putem tehnoloških čuda.'''Istina, vremena su se promijenila, ali ovo novo vrijeme nam daje i neke nove mogućnosti koje nismo prije imali, danas ta čestitka može biti i kreativnija, zabavnija, luđa, jedino ne ostaje ti kao uspomena u ladici kao nekada'', rekla je Lana.

Iako blagdansko čestitanje obavlja putem mobitela i interneta, Žanamari Perčić ističe kako joj zapravo nije važno na koji način čestita ukoliko su to ljudi s kojima se vidi i čuje gotovo svaki dan. ''Danas dobivam puno više e-čestitki jer mnoge tvrtke šalju mailove apsolutno svim partnerima i klijentima, što iako je lijepa gesta, ima u njoj i malo marketniga. Više volim dobiti i slati čestitke ljudima koje volim i s kojima se čujem i vidim i drugim danima, pa je u tom slučaju totalno nebitno dali je poslana emailom ili poštom. Možda sam više pobornik emaila zbog ekologije, a i preferiram čestitke od recikliranog papira. Imam prijateljicu koja je luda za čestitkama pa ih uvijek dobijam od nje, svaka je drugačija i posebna'', kazala je Žanamari.

Drugačiju i posebnu priču ima i Petko koji svake godine čestitke dobiva od Kraljeva ulice. ''Oni mi redovito šalju za svaki Božić. Od drugih ne dobivam takve čestitke. Nisam tip koji šalje pisma/čestitke, ali ja imam nešto posebno. Personalizirane porike zato šaljem ljudima koje voim, a ima ih dosta. Svakome nešto posebno. Ne šaljem poruke tipa ''Nek ti mali Isusek otvori vrata raja da ti Božić bude do jaja''. Imam drugačiji pristup. Ipak je doba tehnologije. Standardni oblik čestitki izumire, ali ovo što ja radim je ok. ''otkrio je voditelj Dalibor Petko i dodao kako božićnu kupovinu ipak obavlja osobno. ''Ne kupjem preko neta, osim ako neke stvari ne mogu kupiti ovdje u Hrvatskoj. U pravilu znam što hoću kupiti. Jednostavnije je i puno lakše ući u trgovinu i kupiti nešto. Ima puno blagajni'', priznao je Petko.

U svakom slučaju slanje čestitki preko pošte smanjilo se. Nažalost, rijetki su oni koji i danas gaje taj običaj. No, u svakom slučaju, imamo sreću što se nismo ulijenili pa barem božićnu kupovinu ne obavljamo iz udobnosti našeg doma.