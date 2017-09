Kakve frajere preferiraju misice provjerili smo iz prve ruke. Padaju li samo na izgled ili im je ipak bitnije nešto drugo?

Zgodne, atraktivne i uspješne. Kandidatkinje ovogodišnjeg izbora za Miss Hrvatske san su mnogih muškaraca. No, za osvojiti srca ovih ljepotica potrebne su ipak posebne karakteristike. Padaju li samo na mišiće i dobar izgled ili je presudno nešto drugo? Provjerili smo iz prve ruke.

Mia Planinić "Volim visoke, tamnopute frajere s lijepim osmjehom. Prije svega treba imati „ono nešto“, neku karizmu, duhovnost i šarmantnost kojima zrači i osvaja ljude oko sebe. Moj idealan muškarac treba poštivati žene i imati zajedničke interese sa mnom."

Michelle Korenić "Privlače me uspješni, inteligentni i samouvjereni muškarci. Fizički moraju biti visoki, u dobroj formi i ne volim klasično lijepe nego one koji imaju „greškicu“ (smijeh)

Paula Hublin "Volim samouvjerene muškarce sa stavom i vizijom života i onoga što žele postići. Ambiciozne i karizmatične. Muškarac mora biti muškarac. P.S. mora biti tamnoput, crn ili ćelav i ne pretjerano visok."

Katia Kuharić "Volim zgodne tamnopute dečke s izraženom vilicom. Da su iskreni, vjerni i pomalo samozatajni i da ne glume najveće ulične frajere. E tako!"

Ivana Matić "Prvenstveno volim visoke dečke. Mora imati biti iskren i dobrog ponašanja kako bi mogla imati povjerenja u njega. Želim nekoga tko će mi biti podrška u svemu i osvajati me iz dana u dan."

Lucia Rebrović "Volim smeđokose dečke, da nisu praznoglavi i da su iskreni. Preferiram sportske tipove."

Ivana Šignjar "Volim visoke karizmatične muškarce koji imaju smisla za humor i znaju što žele u životu."

Valentina Jackiv "Najviše volim otvorene, komunikativne i pristojne dečke. Također mi je bitno da dijelimo određene stavove i razmišljanja. Smatram da nema ništa bolje od muškarca koji zna što želi u životu."

Antonija Bucić "Volim dečke koji me mogu nasmijati do suza. Dečke s kojima mogu pričati o smislu života te neopterećene svojim izgledom jer je to prava rijetkost danas."

Sabina Čavlović "Da budem iskrena prvo me na frajeru privuče izgled, osmjeh i šarm. Za mene idealan dečko mora biti prijatelj, znati me poslušati i biti uz mene kad ga trebam. E to mi je najvažnije"

Ivana Grgurević "Zapravo, ja nemam baš određeno kakav moj tip dečka treba biti u smislu izgleda. Volim dečke koji imaju svoj stav, koji će me osvojiti iskrenošću i pažljivošću. Naravno da je bitan izgled, ali ne i najbitniji."

Antea Lea Luketa "Prvo što kod suprotnog spola primjećujem su oči, jer su one ogledalo duše. Drugo treba me osvojiti svojom duhovnošću i čvrstim karakterom. Treće moramo imati zajedničke interese i poglede na život... a on neka ima plavu kosu (smijeh)"



Helena Matošević "Bitno mi je povjerenje i međusobno poštivanje. Želim muškarca koji će me cijeniti jer isto pružam za uzvrat . Povjerenje mi je jednako tako bitno i uvijek se držim stare poslovice – Bolje i sam nego s bilo kim...."

Paula Percač "Visoke, šarmantne, duhovite i pametne. Da radi uvijek na sebi, izgrađuje karakter i da ima vlastito mišljenje. Bitno je da smo kompatibilni te da se poštujemo i međusobno razumijemo. Od velike važnosti je njegova ambicioznost i želja za karijerom i napretkom."

Nika Poljak "Idealan muškarac za mene zrači posebnom karizmom i šarmom koji osvaja samo mene. Koji ima nešto posebno s čim me uspio pridobiti i zadržati. Na prvu je teško prepoznati prave kvalitete no zato je zabavan proces pronalaska pravoga."

Martina Mitar "Sve ono što sam tražila sam našla u svom dečku. Ništa više mi ne treba."

Marija Vujević "Volim da mi je dečko zagonetka i da imam osjećaj da uvijek nešto novo mogu saznati o njemu. Volim da je siguran u sebe i da je pojava kad uđe u prostoriju."

Tea Mlinarić "Volim muškarce koji žene tretiraju s poštovanjem. Karakter dečka mi je najbitniji, iako malen utjecaj ima i fizički izgled. Kod dečka me privlače zrelost, stav i dobrota."