Mirna Berend bez imalo zadrške otkrila je što misli o političarima i nedavnim uhićenjima zbog objava na Facebooku, a svojim sugrađanima dala je i jedan savjet.

Bivša TV voditeljica Mirna Berend nikada nije imala problema s javnim iznošenjem vlastitog mišljenja i to bez dlake na jeziku. Ovog puta Berend se osvrnula na niz uhićenja koja su se proteklih dana odvila u Hrvatskoj i to zbog neprimjerenih objava na društvenim mrežama upućenima prema političarima i vlasti.

Berend je svima jasno dala do znanja da je ogorčena ovakvim postupanjem nadležnih, a unatoč tome što je svjesna da bi zbog objave mogla biti privedena, u svom obraćanju nije birala riječi.

"To su vam oni sa visokim titulama i niskim osobnostima, a ponekad i beznačajnim karakterom. Najčešće go***** koji ništa ne rade osim što vas za******** i lažu", napisala je Mirna koja je svojim pratiteljima dala i "jednu pametnu ideju". Naime, Berend smatra kako bi svi trebali početi s vrijeđanjem političara jer to sa sobom nosi niz pogodnosti.

"Perspektiva vam je fenomenalna. Možete dobiti do 5 godina zatvora uz to i niz pogodnosti. Slijedećih 5 godina netko drugi plaća vašu hranu, struju, vodu. Uopće više ne brinete i ne navijate sat jer vas bude zaposleni čuvari. Možete trenirati, a i šetati što sad ne stižete, a i košta", napisala je Berend između ostalog u objavi koju u cijelosti možete pogledati na njezinom Facebook profilu.