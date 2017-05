Nakon što ga je odbila primiti za ruku u Izraelu, a potom i u Rimu, Melanija je iznenadila ponašanjem prema Trumpu.

Melania Trump je napokon odlučila malo popustiti Donaldu nakon odbijanja u Izraelu i Rimu te mu je dopustila da je uhvati za ruku dok su izlazili iz aviona na Siciliji.

Prilikom izlaska iz aviona, Donald je veoma čvrsto primio Melanijinu ruku i pomogao joj da se spusti niz stepenice. To je bilo vrlo očigledno. Trump i Melania su se konačno uhvatili za ruke, piše Hollywood Life.

Je li bila riječ o nekoj sitnoj svađi tijekom putovanja koju su sada izgladili ili je Trump naredio Melaniji da ga uhvati za ruku zbog bure koje se posljednjih dana stvorila na društvenim mrežama, nije poznato.

Just arrived in Taormina with @FLOTUS Melania. #G7Summit #USA