Melania Trump, malo tko to zna, ima i sestru! Njena sestra Ines Knauss također živi u New Yorku te dosta vremena provodi s Melanijom, pogotovo otkako se Donald Trump preselio u Bijelu kuću, a prva dama ostala u New Yorku.

O Ines se ne zna puno toga, no poznato je da živi u luskuznom stanu koji je u vlasništvu Trumpove organizacije. Bavi se umjetnošću i jako je bliska sa svojom sestrom. Često na svom Facebooku objavljuje upravo fotografije svoje sestre Melanije, a dala je uvid i u to kako im je život izgledao nekad.

Ines je kao djevojka imala ambiciju postati modna dizajnerica, pa su Melania i ona otišle u Milano. Predsjednikova supruga gradila je manekensku, a Ines dizajnersku karijeru. Američki mediji dodaju i da je Ines jako zaštitnički nastojena prema svojoj sestri.