Iako je kao dio grupe "Spice Girls" stekla popriličnu imovinu, navodno su se milijuni istopili, a na njenom računu više nema ničeg. Ili je sve dio taktike pravnog tima? U svakom slučaju, na računu nema ništa.

Melanie Brown, poznatija kao Mel B, potrošila je navodno sa svojim bivšim suprugom Stephenom Belafonteom cijelo bogatstvo koje je stekla tijekom karijere. Iako je kao dio grupe "Spice Girls" stekla popriličnu imovinu, navodno su se milijuni istopili, a na njenom računu više nema ničeg. Ovih dana počela je sudska parnica između nje i bivšeg joj supruga.

Ona je zatražila razvod, a on alimentaciju. Želi da mu Mel B plaća uzdržavanje jer je on nezaposlen. Pravni tim Mel B tvrdi da ona to ne može jer je bankrotirala zbog ekstravagantnog života. Tvrde i da Belafonte i Melanie nisu imali za porez prošle godine. Odvjetnica Jaclyn Davis tvrdi da je Melanie potrošila sav novac te je sa suprugom trošila iznad svojih mogućnosti.

Izvor tvrdi da na računu ima tek nešto više od tisuću dolara. Da li je stvarno sve potrošila ili je ovo potez pravnog tima da je oslobode alimentacije za Stephena, ostaje nam tek nagađati. Naime, Melanie još uvijek zarađuje od "Spiceica", članica je žirija u jednom talent showu pa ima unosan ugovor, a osim toga ima udio u vlasništvu nekoliko tvrtki.