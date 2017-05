Matthew Perry pokupio je svu pozornost nakon što je izašla prva epizoda serije "The Kennedys: Decline and Fall".

U novoj seriji "The Kennedys: Decline and Fall" Matthew Perry izgleda zaista čudno. Fanovi se pitaju što mu se dogodilo s licem, a neki su izrazili sumnju da nosi protetsko pomagalo.

Bivša zvijezda "Prijatelja" igra ulogu američkog senatora Teda Kennedyja. Postao je glavna tema na internetu, a obožavatelji raspravljaju ima li lažne uši, lažni nos ili oboje. Tako se nakon prve epizode pojavila i bura komentara na Twitteru na račun njegovog izgleda.

U seriji također glume Katie Holmes kao Jackie Kennedy i Greg Kinnear kao John Kennedy, piše Daily Mail.

What is this Matthew Perry with plasticine on his face Kennedy monstrosity on Five?? pic.twitter.com/1YuwaUIr8C