Bio si moj pas. Bio si moj Robi. Bio si moj sin. Bio si moje prase. Moj Lule. I danas si se samnom pozdravio i otisao na neko lepo mesto. Ja tebe necu zaboraviti nikada a za utehu mi je da si ziveo najlepsi moguci zivot i da nije postojalo nista sto za tebe nisam ucinila! Srce je puklo i tvoje mesto nece moci niko da zameni! Uvek ces biti moj br. 1 ! Sine moj ja te necu nikada zaboraviti!!!!!!! Rest in peace!

