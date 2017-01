Nakon što se osramotila u New Yorku pred skoro dva milijuna ljudi na Times Squareu, Mariah Carey je odgovornost za svoj veliki gaf prebacila na tehničke poteškoće i organizatora Dick Clark Productions.

Njezina glasnogovornica Nicole Perna u intervjuu za magazin Billboard istaknula je kako Mariah nije uživala u ovom trenutku i shvatila ga je vrlo ozbiljno. ''Sramota je što joj je produkcija namjerno podvalila'', izjavila je Penava , piše Billboard. Perna tvrdi kako Mariah nisu radile slušalice na što je ranije upozorila produkciju i dobila odgovor da će se sve srediti do nastupa. ‘'Međutim, to se nije dogodilo. Onda ih je opet upozorila da slušalica ne radi, a oni umjesto da riješe problem, krenuli su s prijenosom uživo'’, rekla je Perna i dodala da Carey nije planirala nastup na playback.

Ubrzo se oglasila i produkcija Dick Clarka. "Kao glavni producent u televiziji uživo za događaje proteklih 50 godina, ponosimo se našom reputacijom i dugoodržavanim odnosima s umjetnicima. No, sugestije kako su producenti glazbenih emisije kao što su American Music Awards, Billboard Music Awards, New Year’s Rockin’ Eve i Academy of Country Music Awards pokušali sabotirati na bilo koji način umjetnika je nečuveno i iskreno, poprilično apsurdno. U rijetkim slučajevima naravno da postoje tehničke smetnje koje se mogu dogoditi za vrijeme snimanja uživo, ali naša prvotna istraga pokazala je kako naši producenti nisu bili uključeni u izazove s kojima se Mariah susrela tijekom nastupa. Imamo beskrajno poštovanja prema gospođi Carey kao prema umjetnici i priznajemo njezine značajne uspjehe u glazbenoj industriji."