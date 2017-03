Dakle djevojke moje i prijatelji od singl djevojaka ili onih koje se tako osjecaju !! Ovo je @belkoivan_ , decko koji je sa mnom vec 8 god, koji me pazi ko oko u oko u glavi i bez kojeg moj svijet nebi bio isti, kojeg volim neizmjerno puno , a koji mi je veceras spomenuo kako ga nikad nisam pohvalila ili tagirala kao osobu koja me slika vec godinama na putu i koncertima. Vise manje sve sto vidite sa nasih koncerata na instagramu slikao je on . I u pravu je!! On mene bez da mu to ikad kazem slika , snima i biljezi kamerom telefona i da nema njega nebih nikada imala sliku s pozornice. Odlucila sam mu se bar malo oduziti. Naime , on jako jako voli djevojke, zene, komade... Nema bas prevelike kriterije ( mozda veci prolaz imaju mladje i s vecim grudima) i svakoj ce pruziti svoju paznju. Nije u fazi veze i hodanja vec je u onoj pravoj muskoj fazi neobaveznog zabavljanja. Grad nije bitan, jer vidite i same da smo svako vece u drugom gradu. Javite mu se cure, ili preporucite neku frendicu kojoj treba malo akcije u zivotu. Evo, ako se sad nisam oduzila- nisam nikad

A post shared by majasuput (@majasuput) on Feb 28, 2017 at 1:16pm PST