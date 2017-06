Nives Celzijus prisjetila se anegdote s nekadašnjeg ljetovanja. Maja Šuput rekla nam je da živi samo na Instagramu, a Gruica planira konačno isključiti mobitel.

Ljeto nam je polako počelo, a nema većih ljubiteljica najtoplijeg dijela godine od naših sugovornica. Maja Šuput, Ana Gruica i Nives Celzijus otkrile su nam kako planiraju provesti svoje ljeto.

Maja će ga, kaže, provesti radno, a život živjeti na Instagramu. "Obzirom da mi je ljeto puno koncerata, svaki dan sam u drugom gradu, 99 posto ljeta provest ću na pozornici. U ovih jedan posto, a to su samo četiri slobodna dana, idem u Mykonos, u Grčku", otkrila je Šuput. Ukratko nam je sumirala kakvo je stanje kod nje u jednoj rečenici: "Uglavnom, nemam život, osim ovaj na pozornici i na Instagramu".

Ana Gruica planira na Krk, gdje će, kaže, ugasiti mobitel. "Nakon toga idem u Split raditi na novoj predstavi, a i kupati se paralelno. Što se tiče ljetnih anegdota, iako ih je bilo mnogo, posebno mi je bilo prošlo ljeto ka nisam vidjela ni sunca ni mora jer sam pisala diplomski, a još posebnije ljeto prije toga jer sam polagala ispite sa stomakom do zubi", zaključila je Gruica.

I Nives Celzijus imat će koncerte pa će na odmor tek u kolovozu, kada će vrijeme provesti s djecom, a pridružit će im se vjerojatno i prijatelj Dalibor Petko. "Svakako ćemo otići na Silbu gdje svake godine svratim bar na par dana. Ljeto je za mene plaža, more i odmor bez prevelikih gužvi, bez večernjih izlazaka, samo odlazak na neku finu večericu i to je to. A Silba je doista ne samo prelijepa nego i stress free zona", rekla je Celzijus.

Ludih provoda joj ne fali, jer ih nikad nije pretjerano preferirala. No, prisjetila se Celzijus jednog izleta na Maltu. "Jednom prilikom sam s najboljim frendom išla na Maltu, a budući da smo oboje tipovi koji baš ne vole pretjerano izlaske i gužvu uglavnom smo istraživali otok. Pronalazili bismo usamljene plaže i stijene, ponjeli cugu, hranu i gledali zalazak sunca. Jednu večer smo se izgubili i završili s autom na pješčanoj plaži. Zapeli smo u pijesku i nismo se nikako mogli izvući, a u blizini nije bilo nikoga koga bismo mogli zamoliti za pomoć. Srećom imali smo piće i grickalice. Spavali smo u autu, a ujutro su nas probudili zbunjeni ljudi, začuđeni kako smo uspjeli završiti s autom usred pješčane plaže. I, naravno, pomogli su nam da se konačno izvučemo iz pijeska", kazala je Nives o svojoj urnebesnoj avanturi.