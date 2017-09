Poznati redatelj, Lukas Nola, progovorio je o bitki koja ga je prilično iscrpila.

Lukas Nola prvi je put progovorio o raku grla. Tužnu vijest saznao je prije tri godine. Iza njega su bitke koje su bile iznimno teške. Nakon operacije vidno je smršavio, a liječnik mu je nakon operacije kazao kako mu je grlo sačuvano no glasnice su stradale.

Zbog toga, Lukas danas govori tihim i hrapavim glasom. Nakon što je saznao za bolest prestao je pušiti, a prije toga konzumirao je čak četiri kutije dnevno.

''To je ozbiljna stvar koja se ne može gurnuti pod tepih, no iako zahtjeva veliki posvećenost nikada mi neće postati prioritet niti će mi se oko nje vrtjeti život. Pušio sam četiri kutije dnevno, ali sada mi ne nedostaju. Večer prije operacije izašao sam pred bolnicu i pušio jednu za drugom. 12 sam ih popušio. Nikada kasnije nisam dotaknuo cigaretu, a čak mi i dim smeta. Za bolest sam saznao slučajno jer sam bio promukao pa me doktorica poslala na pregled u Dubravu. Došao sam opušten, a vratio se kući s dijagnozom. Nije bilo lako prihvatiti to'', ispričao je redatelj Lukas Nola za Gloriju.