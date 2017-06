Iako je bio veoma uspješan i kao maneken, ali i kao glumac, najviše pažnje privlači ipak emotivni život Buraka Özçivita.

Jedan od najpopularnijih turskih glumaca, Burak Özçivit, rođen je 24. prosinca 1984. godine na jugoistoku Turske. Zbog svoje zanimljive pojave, visine, lijepog lica i definiranog tijela, Burak je sa lakoćom ušao u svijet modelinga. Koliko je bio uspješan, govori i činjenica da je osvojio prvo mjesto na natjecanju "Best Model of Turkey" i drugo mjesto na natjecanju "Best Model of the World". Međutim, Burak se oduvijek želio baviti glumom, zbog čega je odlučio da njegovo obrazovanje ide u tom pravcu.

Karijeru je započeo ulogom u seriji "Eksi 18", a nakon toga pojavljivao se u brojnim serijama i imao je zapažene uloge na filmu. Najveću popularnost stekao je ulogom u povijesnoj seriji "Sulejman Veličanstveni". Međutim, najviše pažnje privlačio je njegov buran ljubavni život. Tijekom veze sa turskom manekenkom Ceylan Çapom, svi su mislili da su Buraku momački dani odbrojani. Međutim, zbog Ceylanine ljubomore, veza je postala veoma turbulentna, te je umjesto vjenčanja, par objavio da su prekinuli.

Burak je već nekoliko godina u stabilnoj vezi sa koleginicom Fahriye Evcen, koju je i zaručio. Ipak, malo tko zna da u hit seriji "Bit ćeš moja" glumi sa bivšom djevojkom Neslihan Atagül. Njih dvoje su i nakon raskida ostali u dobrim odnosima, zbog čega im nije bilo teško da pred kamerama glume ljubavni par. Neslihan se prošlog srpnja udala za kolegu Kadira Doğulua, a zanimljvo je da se Burak nije pojavio na svadbi, iako je bio pozvan. Kada su ga novinari pitali zbog čega nije došao na svadbu, glumac se pravdao da je bio na putovanju po Europi sa zaručnicom Fahriye.

Inače, hit serija "Bit ćeš moja", u kojoj je Burak u jednoj od glavnih uloga, večeras kreće s prikazivanjem na Novoj TV.

A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on Jan 5, 2017 at 3:34am PST

#dubai A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on Feb 3, 2017 at 4:11am PST

Cannes 2017 A post shared by Fahriye Evcen (@evcenf) on May 23, 2017 at 12:29am PDT