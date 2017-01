Instagram profil Lindsay Lohan zjapi prazan. Poznata pjevačica i glumica obrisala je sve objave na toj društvenoj mreži. U opisu profila tek stoji "Alaikum salam" što u prijevodu znači "Mir s vama".

Iako se Lindsay nije još javno oglasila o svom najnovijem potezu brojni američki mediji počeli su nagađati da je to učinila jer je prešla na islam. Lindsay je inače bila aktivna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu prati ju gotovo 6 milijuna ljudi.

Pjevačica je jednom prigodom izjavila da je prije dvije godine pročitala Kuran koji joj je "otvorio vrata". "Moji vrlo bliski prijatelji iz Londona i Saudijske Arabije dali su mi Kuran, kojeg sam ponijela sa sobom u New York i učila iz njega. To mi je otvorilo vrata spoznavanja duhovnosti, da pronađem tko sam", rekla je Lindsay gostujući u jednoj TV emisiji.

Brojni korisnici Twittera muslimanske vjeroispovijesti glumici su izrazili dobrodošlicu u njihovu religiju.



I heard @lindsaylohan is going to convert to Islam. Not official yet but she will announce soon. Masha Allah