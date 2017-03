Lily Collins, kći pjevača Phila Collinsa, posvetila se pisanju.

Kćerka slavnog pjevača Phila Collinsa, Lily, uspjela si je prokrčiti put do popularnosti baveći se glumom, no posljednje vrijeme posvetila se pisanju.

“Unfiltered: No Regrets, No Shame, Just Me” naziv je njezine autobiografije u kojoj otkriva zanimljivosti iz svojeg života. Lily govori kako je izgradila samopouzdanje, koliko je na to utjecao fizički izgled, o ljubavnom životu te odrastanju uz slavnog oca. Progovorila je čak i o bitki s anoreksijom i bulimijom.

Između ostalog Lily je napisala i što bi voljela da je znala prije deset godina kada je imala samo 17 godina.

Evo 17 stvari koje smatra da je trebala znati sa 17 godina.

1. Prihvati ljubav koju misliš da zaslužuješ.

2. Kada ti neki pokažu tko su, vjeruj im.

3. Čudne stvari koje te čine drugačijom one su koje te čine predivnom.

4. Različitost je predivna.

5. Budi blesava. To je privlačno. “Normalnost” je tako dosadna.

6. Ne postoji takva stvar koja je savršena.

7. Bez obzira što je nešto moderno, to ne znači da ti to moraš nositi.

8. Osmijeh je najprivlačnija stvar koju možeš odijenuti.

9. Svi prolazimo kroz nespretnu fazu.

10. Nitko nema moć da te ušutka.

11. Prava poslastica nije tako krhka stvar.

12. Ne dozvoli nikom da ugasi tvoje svjetlo.

13. Ljudi možda neće uvijek voljeti ono što im imaš za reći, ali dokle god si fina i poštena, oni neće moći naći ti grešku.

14. Ljudima možeš da pomogneš samo onoliko koliko oni žele da im se pomogne.

15. Neke stvari su van tvoje kontrole. Jednom kada to prihvatiš, osjećat ćeš se tako slobodno.

16. Pitaj svoju baku i djeda što više pitanja. Jednog dana to nećeš moći.

17. Sve se dešava s razlogom. Ako nešto ne ide kako si ti zamislila, to znači da te čeka nešto mnogo bolje.