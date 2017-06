Na mjestu gradonačelnice neki Splićani rado bi vidjeli Lidiju Bačić. A što ona misli o tome?

Na lokalnim izborima bilo je prilično zanimljivo, a pogotovo u Splitu. Bitka za Split bila je žestoka, no nekim Splićanima nije se dalo glasati za ponuđene kandidate pa su u drugom krugu lokalnih izbora, umjesto za Oparu ili Keruma, glasali za neke svoje kandidate. Bio je tu Tito, Hajduk, Spužva Bob Skockani, ali i jedna dama – pjevačica Lidija Bačić.

Zanimalo nas je što stoga njihova Lile misli o tome da dođe na vlast I kako bi izgledalo da je ona na čelu Splita. “Kažem da su moji Splićani, kao i uvijek, preduhoviti. Hajduk je vječna ljubav, Tito sinonim vremena za koje ne znam jer sam mlada, a Lile je fetiva Splićanka koja pjeva svoje pjesme. Drago mi je da me se moji sugrađani sjete, makar i ovako duhovito. Nasmijalo me kad sam to pročitala”, kaže nam Lidija.

Da je pak gradonačelnica, kaže, gradski proračun ne bi izdržao njene ideje. Smatra da bi joj brzo dali nogu! “Imala bi koncerte kolega svaki vikend na rivi, da ljudi plešu, svima bi kava u kafićima bila besplatna od 9 – 11 na račun grada, majkama bi dala naknade u visini prosječne plaće za svu brigu za djecu, popravila bi sve fasade u gradu, postavila zvučnike na glavnim križanjima da ljudi slušaju glazbu, a ne trube nervoznih vozača, Hajduku bi dala iz proračuna ogromni budžet za mladi pogon. Uvela bi direktni let Havaji – Split pa da oni vide što je najljepše mjesto na svijetu… I tako! Brzo bi mi dali nogu”, kroz smijeh će Lidija.

A kad smo je pitali bi li se nekad, jednog dana, bacila u političke vode, Lidija kaže da se ne bi mogla zamisliti u toj ulozi iz nekoliko razloga. “To mi se čini prestresan posao ako ga radiš pošteno i predano. Ja sam nekako više u oblacima oduvijek. Ta službenost političara me živcira jer se ja stalno volim smijati. Treba biti pošten i samokritičan i reći da politika nije za svakoga, pa ni za mene. E da bar velika većina naših političara to može priznati i prepustiti mjesto boljima. Zemlja bi nam bila puno uspješnija”, zaključila je Lidija.