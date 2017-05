Leonarda DiCaprija obožavamo gledati na velikom platnu, a uskoro ćemo ga gledati u novom filmu "The Devil in the White City".

Leonardo DiCaprio ponovno je udružio snage s legendarnim redateljem Martinom Scorseseom. Slavnog glumca obožavamo gledati na velikom platnu, a uskoro ćemo ga gledati u novom filmu "The Devil in the White City", koji će se bazirati na istoimenom romanu Erika Larsona iz 2003. godine.

Radnja romana smještena je u davnu 1893. godinu, a prati život doktora Daniela H. Burnhama, poznatijeg kao Dr. H. H. Holmes, prvog modernog serijskog ubojice. Henry je rođen 1861. godine u New Hampshireu, a u školi se isticao nevjerojatnim rezultatima, zbog čega su ga druga djeca fizički i psihički maltretirala. Kao najvažniji događaj iz njegovog djetinjstva ističe se situacija, kada su ga vršnjaci na silu odveli u ured lokalnog liječnika te ga natjerali da s obje ruke dira lubanju ljudskog kostura, koji je bio unutra. Kako je sam napisao, to je bio prvi i zadnji put da je osjetio strah, a nakon toga postao je opsjednut smrću te je počeo i strastveno secirati životinje.

U Chicagu se dotični zaposlio u ljekarni, a ubrzo je preko puta nje sagradio veliki hotel, koji je bio poznat kao "Dvorac smrti". Naime, u zgradi se nalazilo stotinjak prostorija koje su bile izolirane i bez prozora te povezane labirintom hodnika. Svakih nekoliko tjedana, Holmes je otpuštao građevinare i dovodio nove, kako nikome od njih ne bi bio jasan tlocrt zgrade.



Nakon završetka gradnje, Holmes je krenuo u svoju ubojitu misiju pa je ubijao goste, zaposlenike, ljubavnice. Žrtve je mučio u sobama za gušenje, vješanje, umiranje od gladi i žeđi, uz pomoć plinskih cijevi. Mrtva tijela posebnim je dizalom spuštao u podrum, gdje ih je ili potpuno uništavao u kiselini ili ih secirao te organe i kosture prodavao fakultetima i laboratorijima. Navodi se kako je ubio više od 200 ljudi.

Njegov kraj stigao je 1984. godine u Bostonu. Holmes se iz Chicaga preselio u Teksas, nakon što je SAD pogodila financijska kriza, što se osjetilo i na njegovoj imovini. Zatim je krenuo u Boston, gdje je uhićen zbog krađe konja u Teksasu i to je bio početak kraja.



Zbog još nekih sumnji, bostonska policija ispitala je njegove zaposlenike u Chicagu. Nakon što im je čistačica otkrila kako baš nikada nije smjela čistiti drugi kat hotela, policija ga je pregledala, zajedno s trećim katom te tamo otkrila tajne sobe i nekoliko trupla.



No, nećete vjerovati kako je policija na kraju uspjela identificirati samo 9 žrtava, što dovoljno govori o tome koliko je dotični bio temeljit u svojim zločinima. Prije nego je obješen 1896. godine, rekao je kako je ubio samo dvoje ljudi te kako je rođen s vragom u sebi. Ne sumnjamo kako će Leo briljirati i u ovoj ulozi.