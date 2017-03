Nakon spektakla koji je priredila nedavno nastupivši na finalu Super Bowla, Lady Gaga potvrdila je da će 'uskočiti' umjesto Beyonce na jednom od najpopularnijih festivala na svijetu Coachelli, koji od 1999. okuplja brojne poznate izvođače različitih žanrova.

Karte se za taj popularni festival, koji se održava u kalifornijskom gradu Indiju, od Los Angelesa udaljenom dva sata počinju kupovati i godinu dana unaprijed.

Među ovogodišnjim poznatim izvođačima trebala je biti i Beyonce, kao prva žena koja je trebala voditi festival nakon Bjoerk (taj je posao obavljala 2007.) Prije nekoliko dana Beyonce je sudjelovanje otkazala zbog trudnoće i po naputku liječnika, s obzirom na to da će u vrijeme održavanja festivala biti u zadnjem tromjesečju.

Organizatori su sinoć finalizirali planove i umjesto Beyonce angažirali Lady Gagu. Nakon nekoliko sati Gaga se oglasila tweetom u kojem je napisala: "Partijajmo zajedno u pustinji!"

Festival se održava tijekom dvaju uzastopnih vikenda. Ove će godine to biti od 14. do 16. travnja i od 21. do 23. travnja. Među ovogodišnjim izvođačima su Radiohead, Kendrick Lamar, Lorde, Bon Iver, Banks, Nicolas, Jaar, The xx i brojni drugi.

Uz epitet "Woodstock" trenutka, festival nosi i onaj "fashion festivala" na koji se stiže prošetati i pokazati nove krpice i različite ekstravagantne stilove.Osim indie i rock bendova, Coachella objedinjuje i pop-glazbu te elektroniku i rap pa su tako proteklih godina nastupali Madonna, Prince, Jay-Z, Gorillaz, The Chemical Brothers i brojni drugi. (Hina)