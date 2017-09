Najmlađa sestra obitelji Kardashian, Kylie Jenner je trudna, a otac je repper Travis Scott.

Dva izvora bliska obitelji Kardashian objavila su kako je 20-godišnja Kylie Jenner trudna, a američki mediji pišu kako je otac rapper Travis Scott s kojim je u vezi od travnja ove godine.

Kao teta ima već dosta iskustva s djecom - njena sestra Kim ima dvoje djece, sestra Kourtney troje te brat Rob jednu kći, a često je provodila vrijeme i sa sinom repera Tyge dok je par bio u vezi. Par je, naime, bio u vezi nekoliko godina. U siječnju 2016. prilikom emitiranja epizode reality showa "Keeping up with the Kardashians" Tyga je tražio savjet njezinog oca pitajući koja je prikladna dob za imati djecu, a on ga je savjetovao da su tridesete dobra dob.

"Osjećam da je to kasno", izjavila je tada Kylie Jenner i dodala: "Svaka psihologinja mi je rekla da ću imati samo dvoje djece."

Kyle Jenner trenutno glumi u vlastitom reality showu, "Life of Kylie". Novosti o trudnoći brzo su se proširile internetom. Neki smatraju kako je vrijeme za trudnoću idealno budući da se ovaj vikend obilježava 10. obljetnica obiteljskog reality showa, piše CNN.

Me: I think I’m actually going to go hang out with friends tonight



Twitter: Kylie Jenner is pregnant



Me: pic.twitter.com/3f9VZBwYvk — Caroline (@Sabrinaxari) September 22, 2017

me: don't believe everything you see on the internet



internet: kylie jenner is pregnant



me: pic.twitter.com/Yt7xXiymB6 — emily | 18 (@taxihowell) September 22, 2017