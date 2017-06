Steve Carell pojavio se na premijeri crtića "Kako je Gru postao dobar" i pomeo sve mlađe glumce svojom prirodnom, sijedom kosom. Twitter ga obožava i dobio je nadimak "daddy".

"Uzmite si Ryana Goslinga i Zayna Malika i dajte mi Stevea Carella iz 2017.", samo je jedan od tvitova koji su se pojavili nakon što je svijet shvatio da je komičar osijedio i da je - prezgodan. 54-godišnji komičar Steve Carell pojavio se na premijeri crtića "Kako je Gru postao dobar" i pomeo sve mlađe glumce svojom prirodnom, sijedom kosom.

"Muka mi je od toga da ljudi gledaju samo moj fizički izgled. To je genetika, ne mogu ništa napraviti u vezi toga", komentirao je ove opaske u svom stilu Carell te se uozbiljio i dodao: "Pucam od ponosa, to je jako lijepo", piše Daily Mail.

Honestly take your Goslings and your Zayn Maliks and give me 2017 Steve Carell pic.twitter.com/8jU3asxfpT — Dory (@Dory) 23 June 2017

Steve Carrell is hot and you can't convince me otherwise pic.twitter.com/0AJ8Ulv5aF — Sam Stryker (@sbstryker) 22 June 2017