Klapa Cambi kreće u pohod na svjetsko tržište. I to jednim od najvećih svjetskih hitova.

Klapa Cambi iz Splita upravo je objavila video uradak, obradu pjesme „The Show Must Go On“ grupe Queen kao početak novog projekta - obrade svjetskih hitova. Autori videa popularne dalmatinske klape su Vojan Koceić, a autor obrade pjesme je član klape Joško Tranfić.

Iza klape je uspješna koncertna godina. Održano je mnogo izvrsnih nastupa među kojima ističemo: više od 10.000,00 ljudi ispunilo je Peristil i sve pristupne ulice do Peristila na kom se koncert klape održavao, koncert na Tvrđavi Sv. Mihovil Šibeniku, tradicionalni koncert humanitarnog karaktera u Hrvatskom narodnom kazalištu Split čiji cjelokupni prihod uvijek bude doniran u korist KBC Split, prednovogodišnji u Dvorani hotela Royal, Opatija.

Nakon više od 10 godina rasprodana je dvorana SC Gripe u Splitu, upravo samostalnim koncertom klape Cambi, a 14. 06 2017. klapa je održala samostalni koncert u zagrebačkoj Šalati. Novim projektom, klapa se želi afirmirati na stranom glazbenom tržištu te je u tom cilju potpisala ugovor sa njemačkom agencijom, istaknutom na svjetskoj glazbenoj sceni, a koja će ovaj i sve buduće glazbene video uratke promovirati na mnogim relevantnim internetskim kanalima.