Poznati komičar i glumac Kevin Hart uhvaćen je u preljubu. Nakon što je snimka objavljena Hart se ispričao trudnoj supruzi i djeci zbog nevjere.

Hollywood bruji o najnovijem seks skandalu u koji je upleten slavni komičar Kevin Hart. Nedugo nakon što je eksplicitna audio snimka s nepoznatom ženskom osobom objavljena na internetu javnosti se obratio i sam glumac. u emotivnom videu koji je objavio na Instagramu potvrdio je nevjeru i ispričao se svojoj obitelji, ponajviše trudnoj supruzi i djeci.

"Osjećam da se na mojim leđima nalazi meta i zbog toga bih trebao donositi pametne odluke, ali nedavno to nisam učinio. Nisam savršen i neću tvrditi da jesam. Napravio sam veliku grešku u prosuđivanju i završio u okruženju u kojem se mogu dogoditi samo loše stvari i dogodile su se. Znam da ću povrijediti one koji su mi najbliži, one s kojima sam razgovarao i ispričao se, moju suprugu i djecu. Znam da sam pogriješio, a za pogrešno ponašanje nema opravdanja. Moram biti bolji", izjavio je Hart.

Potvrdio je i da je zbog sporne snimke bio ucjenjen. "Neću dopustiti da neko ostvari financijsku korist na mojim greškama. Pokušali su to učiniti i ja sam rekao da ću se radije suočiti sa svojim greškama", zaključio je Hart. TMZ, koji je i objavio spornu snimku, piše da je anonimna osoba od Harta tražila višemilijunski iznos u zamjenu za daljnju distribuciju snimke.