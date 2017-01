Neobična zahvala obilježila je sinoćnju dodjelu People Choice Awards. Svoju statuu u kategoriji najboljeg glumca u humorističnom programu dobio je i glumac Kevin Hart koji je svojim govorom nasmijao publiku do suza, ali i opako isprovocirao The Rocka.

"Hvala vam svima na ovoj nagradi. Nagradu posvećujem svima koji su mi pomogli da sazrijem u ovom poslu i uspijem, osim The Rocka. On mi nije pomogao. On je zapravo zatomio moj talent. Sve je krenulo nizbrdo otkada je on u mom životu", kazao je Hart i zaradio pljesak publike.

Iako ga je Dwayne Johnson iz publike cijelo vrijeme slušao s osmijehom na licu nakon što je Hart već krenuo silaziti s pozornice glumac mu je pokazao srednji prst. Naravno, nije se nadao da će ga kamere u tome i uhvatiti.