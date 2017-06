Kendall Jenner burno reagira na autobiografiju njenog oca u nadolazećoj epizodi "Keeping up with the Kardashians".

U nedjeljnoj epizodi "Keeping up with the Kardashians" Caitlyn sjedi s Kim Kardashian i govori o svojoj novoj autobiografiji "Tajne mog života".

Naime, 61-godišnja Kris Jenner je bijesna na bivšeg supruga Caitlyn Jenner zbog knjige u kojoj piše o borbi s rodnim identitetom i njihovu seksu. "To je ludo, mama, to je ludo", kaže Kendall, udarajući rukama o stol.

"Nema šanse da će mama ikad više razgovarati s Caitlyn. Možda je dva posto moguće da će to učiniti jedino ako su u pitanju njihove kćeri, Kendall i Kylie, ispričala je Kim Kardashian.



Kao što je Us Weekly ranije izvijestio, Kendall i njezina 19-godišnja sestra Kylie nastoje ostati neutralne te imaju dobre odnose s oba roditelja.

"Kylie i Kendall vole svog oca, ali razumiju zašto se njihova šira obitelj osjeća na način na koji se osjeća", rekao je izvor. "One vide obje strane, odrasle su, imaju svoje domove, pa imaju poseban odnos s Caitlyn."

Caitlyn je nedavno ispričala kako su je medijski napisi za vrijeme njezine tranzicije u ženu toliko pogodili da si je htjela oduzeti život.

"Moj život je bio pravi pakao. Razmišljala sam o najlakšem putu. Imala sam pištolj, trebala sam samo otići u sobu i završiti s tim", rekla je tada.