Vojvotkinja Kate u dokumentarcu o Wimbledonu otkrila je da je velika obožavateljica tenisa i tog turnira te da ga gleda cijeli život.

35-godišnja vojvotkinja Kate Middleton u dokumentarcu o Wimbledonu otkrila je da je velika obožavateljica tenisa. Najčešće je na tribinama s mužem princom Williamom, sestrom Pippom ili roditeljima. "Posebna je atmosfera na Wimbledonu. Inspirira mlade ljude, uključujući i mene. Svaki put kad sam tamo mislim da bih i sama mogla igrati i poželim se uhvatiti reketa. Nažalost, moji rezultati nisu isti", rekla je kroz smijeh Kate. Vojvotkinja voli igrati tenis te je roditelje nagovorila da na imanju naprave teniski teren.

"Moja majka je pomalo zaljubljena u Rogera Federera. Mislim da joj neće smetati da to kažem, a mislim da i on to već zna", rekla je Kate. Švicarac je inače bio i na njezinom vjenčanju s princom Williamom 2011. godine, piše Mirror. Kate je otkrila kako je 2013. bila tužna jer su joj liječnici zabranili da ide na finale Wimbledona jer je bila u viskom stupnju trudnoće s princom Georgeom. "Nagovarala sam liječnike da me puste, ali nisu popuštali. Rodila sam dva tjedna nakon što je Andy Murray pobijedio Novaka Đokovića. Pisala sam Murrayju kasnije da mu se ispričam što nisam mogla uživo gledati meč", rekla je Kate.