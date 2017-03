Popularan glumac priznao je čime je osvojio jednu od najljepših žena na svijetu.

Jedan od najljepših holivudskih parova zasigurno su Joe Manganiello i Sofia Vergara. No ljepoticu kao što je Sofia nije lako osvojiti pa je Joe učinio sve što je mogao kako bi u tome i uspio. U jednom od posljednjih intervjua Joe je otkrio kako je šarmirao kolumbijsku ljepoticu.

"Bio sam na turneji i saznao sam da je Sofia solo. Moj prijatelj urednik rekao je da će uskoro izaći priopćenje za javnost. Nabavio sam njezin broj telefona od njenog kolege iz serije i odletio u New Orleans da je izvedem na večeru", otkrio je Joe.

Nakon samo šest mjeseci veze bio je siguran da je Sofia ona prava pa nije gubio vrijeme nego je skupio hrabrosti i zaručio ju. U bračnu luku uplovili su u studenom 2015. godine, no slavni glumac se i dan danas trudi razveseliti svoju suprugu romantičnim gestama.

"Napisao sam knjigu kao poklon za našu godišnjicu. Pisao sam na 40 strana kako smo se upoznali. Jako je volim!", kazao je Joe. Ipak, kao i u svakom braku i kod njih tu i tamo dođe do neke razmirice, no to ne traje dugo jer Joe primjenjuje savjet svog prijatelja. "Prijatelj mi je dao sjajan savjet kad su žene u pitanju. Pitao me da li bi radije da budem u pravu ili da budem sretan. Ja sam sretan", zaključio je Joe za britansko izdanje Cosmopolitana.