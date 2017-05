Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May borave u Hrvatskoj. Clarkson je svojim statusom na Twitteru izazvao brojne komentare.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, bivše zvijezde BBC-jeve emisije "Top Gear", danas "Grand Tour", nastavili su sa svojim boravkom u Hrvatskoj. Nakon što su se oduševili boravkom u Novalji, gdje su uživali u gemištima, nastavljaju uživati na obali. Prisjetio se Clarkson tijekom uživanja i Tita.

Napisao je da je u Hrvatskoj upoznao obožavatelja vođe opozicije u Velikoj Britaniji. "Upoznao sam Corbynovog obožavatelja. On stvarno misli da je u Hrvatskoj bilo bolje za vrijeme Tita", napisao je Clarkson. Pokrenuo je na društvenim mrežama lavinu komentara svojih status, a među njima javili su se i neki njegovi hrvatski obožavatelji.

I've just met my first Corbyn supporter. Hilarious. Actually thinks Croatia was better under Tito.