Jelena Znaor proživljava najbolje dane. Nakon sudjelovanja na Supertalentu, ova djevojka dobila je angažman u mađarskom cirkusu. Doznala je nedavno i da je nominirana za Hoopie, a nominirao ju je najugledniji hooperski portal na svijetu.

No, to je bila tek uvertira u ono što je uslijedilo! Naime, zbog promocije hoopanja u Supertalentu, portal joj je udijelio nagradu! I to u žestokoj konkurenaciji. Jelena nam je iz Mađarske dala intervju, u kojem se nije trudila sakriti svoje oduševljenje!

"Smatrala sam da je gotovo nemoguće osvojiti ovu nagradu jer se na listama nominiranih u ovakvim kategorijama uglavnom nađu hooperi iz Amerike gdje hoopanje nije nepoznat pojam. Toliko je nisam očekivala da sam gotovo potpuno zaboravila provjeriti rezultate glasovanja! Hvala od srca svima koji su klikali moje ime i pokazali da se i naša mala zemlja zavrjeđuje naći na hooperskoj karti svijeta", kaže Jelena.

"Otkad sam, prije skoro sedam godina, prvi put uzela hula hoop u ruke, pomno pratim portal hooping.org koji je meni, a vjerojatno i većini ostalih koji se bave ovom disciplinom, polazišna točka na hooperskom putovanju. Svake godine sam nestrpljivo čekala nominacije za Hoopie nagrade, među imenima iz cijelog svijeta pronalazila ona koja su me inspirirala otpočetka i otkrivala nova koja su me motivirala da nastavim dalje. Biti na listi nominiranih je i više nego dovoljna nagrada, a osvojiti je ogromna čast. Ova nagrada nema materijalnu vrijednost, ali osjećaj kad saznaš da su tebe, tvoj rad i trud, prepoznali ljudi uz cijelog svijeta je nemjerljiv!", priča simpatična Znaor.

A sjajna vijest stigla je upravo vrijeme! Napokon u cirkusu ima slobodan dan pa će ga provesti uživajući u šetnji gradom sa svojim partnerom, koji je stigao iz Zagreba praviti joj društvo. Kad je u pitanju cirkus, tamo joj je, kaže, svaki dan slavlje. "Postajemo prava mala multikulturalna i multijezična obitelj pa nam je zabavno i kad nismo na sceni. Trudim se maksimalno uživati u svakom trenutku jer sam svjesna toga da neće trajati vječno", kazala nam je Jelena.

Nekad se, kaže nam za kraj, stvari jednostavno dogode i poslože. " Kad sam se počela baviti hula hoopanjem, nisam imala nikakvu namjeru ni cilj osim malo tjelovježbe i puno dobre zabave, a danas se često znam naći u razmišljanju kako je nevjerojatno da mi je jedna, naizgled samo obična dječja plastična igračka, toliko promijenila život. Razvila me kao osobu, poboljšala zdravlje, donijela mi prijatelje zauvijek, posao iz snova, iskustva i uspomene koje neću zaboraviti nikada, i onda sam još na kraju za sve to dobila i nagradu! Može li bolje?", zkaljučuje Jelena.