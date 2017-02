Svatko od nas ima svoj križ koji mora nositi, ali život nikome ne daje više nego što može podnijeti. Barem tako kažu. Junakinje naše priče uspješno se bore sa svojom bolešću iako im to nije ni malo lak zadatak budući da pred kamerama uvijek 'moraju' biti vedre, nasmijane i optimistične. I baš zato nikad nitko ne bi rekao da i njih bolest može pogoditi.

One su naše poznate pjevačice. Jelena Rozga, Anđa Marić i Tereza Kesovija, žene su to koje jak duh vodi kroz život. Jelena Rozga se već dugih 10 godina bori sa svojom bolesti štitnjače. Na hormonalnoj je terapiji iz dana u dan, a kako nam je nedavno rekla nije joj uvijek baš lako. 'Nekad je teže s njom živjeti, nekad lakše. Najgore je zapravo mojim prijateljima jer mijenjam raspoloženja. Kad sam nervozna, uvijek im kažem: To je moja štitnjača', povjerila se Rozga.

Zato postoje prijatelji koji su tu uvijek za nas i kojima se možemo povjeriti. Prijatelji i obitelj važna su karika u lancu ozdravljenja, baš kao i naš unutarnjih duh i stav prema životu. To dobro zna Anđa Marić. Dijagnosticirana joj je multipla skleroza zbog čega teže govori, gubi vid te motoriku u rukama i nogama. Ipak, hrabra Anđa se ne predaje tako lako. O svoj teškoj bolesti je javno progovorila. Okrenula se alternativnom liječenju i kineskoj medicini te napravila velike promjene u prehrani. Nekadašnja frontmenica grupe Flare za sad sve drži pod kontrolom.

Jednako kao i Tereza Kesovija koja je pobijedila bolest te u 76. godini života snima novi album. Pjevačica je prije više od dvije godine preboljela poprilično opasno stanje sepse, zbog koje je nekoliko tjedana provela u bolnci za infektivne bolesti. U toj borbi pomogla joj je obitelj, ali i brojne kolege i prijatelji. Danas puno više pazi na svoje zdravlje.