Legendarni Mister Morgen preminuo je prije točno 17 godina, ali njegove pjesme živjet će vječno i to diljem svijeta.

Ivo Robić i dalje je jedini je hrvatski pjevač s velikom svjetskom karijerom, osvojivši britanske i američke top liste s pjesmom na njemačkom koja mu je 'priskrbila' i nadimak kojim ga i danas svi od milja zovu.

Ovaj pionir zabavne glazbe autor je evergreena ''Strangers in the night'' koja je Franku Sinatri zaradila milijune dolara, ali je i istog tog zabavljača ‘59. s pjesmom ''Morgen'' pretekao na američkim top listama kao i druge američke velikane poput Nat King Colea, Paula Anke i Elvisa Presleya.

Otvorio 'vrata' slave Beatlesima

Ivo Robić 'otkrio' je i Beatlese, tada anonimni bend, koje je, surađujući s hamburškim skladateljem Bertom Kämpfertom početkom 60-ih na povratničkom albumu Tonyja Sheridana, predložio kao njegov prateći bend. Stoga bi se moglo reći da je upravo zahvaljujući Robiću, Sheridanov album ''My Bonnie'' prva komercijalna snimka grupe koja je poslije pokorila svijet.

Ipak za to nikada nije prisvojio zasluge kao ni za koautorska prava već spomenutog svjetskog hita ''Strangers in the night'' čiju je melodiju Kämpfert preuzeo iz Robićeve kajdanke i pjesme ''Ova splitska noć''. Odbijenu pjesmu za festival u Splitu, Robić je prodao hamburškom kompozitoru, a on ju je uz pomoć Herbom Rehbeinom nadogradio i pjesmu nazvao ''Fremden in der Nacht'' te uzeo sva autorska prava.

Svevremenski hitovi koji osvajaju srca

Crni šarmer ostat će zapamćen po više od 20 zlatnih hitova poput 'Samo jednom se ljubi', 'Tata, kupi mi auto', La Paloma, Ta tvoja ruka mala i mnoge druge.

Iako je rođen u Garešnici, a preminuo u Rijeci, svoj život izvan pozornice proživio je povučeno i mirno na relaciji Opatija - Zagreb sa suprugom Martom s kojom je u braku bio čak 54 godine.

O Zagrebu i Opatiji opjevao je prekrasne pjesme poput Zbog čega te volim, Grade moj ili Serenada Opatiji koje se danas smatraju svojevrsnim himnama spomenutih gradova.