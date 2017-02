Ivanka Trump pokušala je iskoristiti društvene mreže kako bi promovirala vjersku toleranciju nakon što je desetak židovskih centara u Americi primilo telefonske prijetnje bombom. Ivanka, koja je prešla na židovsku vjeru zbog svoga supruga Jareda Kushnera osudila je takve prijetnje."Amerika je nacija utemeljena na principu vjerske tolerancije", poručila je na Twitteru, dodajući da se moraju zaštititi vjerski centri.

Njezin dobronamjeran post dočekan je na nož. Većina'' tviteraša'' joj je poručila da tu istu poruku prenese svojem ocu. Njena objava okarakterizirana je ironičnom jer je predsjednikov strateg Steve Bannon inače poznat po antisemitskim izjavama. ''Nije kasno da se usprotiviš ocu. Ne moraš plaćati za njegove grijehe. Zauzmi stav!'', Može li tvoj tata reći nešto slično? Ili mu bar retvitaj. Pričakat ću'', samo su neki od komenatara na Twitteru.

@IvankaTrump it's not too late to come out against your father. Mine is demented too. You don't have to pay for his crimes. Take a stand!