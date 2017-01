Donald Trump danas će prisegnuti kao 45. američki predsjednik.Uz njega će biti njegova obitelj, među kojom će se istaknuti njegova treća supruga,slovenska ljepotica Melania Trump. Da je slab na žene slavonskog podrijetla, govori i činjenica da je njegova prva supruga Ivana podrijetlom iz Češke. Prva je to žena koja je uspjela Donalda odvesti pred oltar, i to nakon što se prije njega već jednom razvela.

Gospođa Ivana najpoznatija je sve do danas kao Trumpova prva supruga. U djetinjstvu se bavila skijanjem, a kasnije je studirala u Pragu. Ubrzo se udala za agenta za prodaju nekretnina, a 1973. godine emigrirala je u Kanadu. Bračna sreća nije dugo trajala, pa se tako Ivana rastala od Alfreda Winklmayra 1976. godine. No, nije dugo samovala. Iste godine upoznala je u New Yorku Donalda Trumpa, za kojeg se udala 1977. godine. Ubrzo su postali poznati u njujorškom društvu, a Trump je Ivani dao i važnu ulogu u razvoju vlastitog poslovnog imperija. Izgleda da je Ivanka, njihova kćerka, i od majke ponešto naslijedila. A prije svega ljepotu. Ivana Trump je tijekom braka Donaldu rodila troje djece, sinove Donalda i Erica te kćerku Ivanku.

Idila je trajala 13 godina, kada je Ivana otkrila da Donald ima izvanbračnu aferu s Marlom Mapes. Glumica i Donald imali su aferu zbog koje je Ivana pokrenula brakorazvodnu parnicu, koju je pratio cijeli svijet. Sudski su se nagodili 1992. godine, a Ivana je nakon svega ostala s Donaldom u dobrim odnosima. Ipak, brakorazvodna parnica bila je jako neuredna. Na kraju je Ivana, prema pisanju Vanity Faira, dobila 14 milijuna dolara gotovine, stan u Trump Plazi, obiteljsko imanje u Connecticutu, dio doma na Floridi.

No, njen ljubavni život nije stao kad se rastala od Trumpa. Iza njega imala je još dva braka - jedan s Riccardom Mazzucchelijem, od kojeg se rastala nakon svega dvije godine, te s Rossanom Rubicondijem, od kojeg se rastala nakon godinu dana braka. Otad u brak više nije stupala. Uz brakove, Ivana je gradila poslovnu karijeru, ali i celebrity status. Potvrdila ga je sudjelovanjem u jednom britanskom reality showu, ali i nastupom u holivudskoj komediji "The First Wives Club". Osim toga, okušala se u pisanju te pokrenula vlastitu modnu i kozmetičku liniju te liniju nakita. Danas je teška oko 60 milijuna dolara.