U seriji "Čista ljubav" Ivan Herceg utjelovio je Tomu, bivšeg odlikovanog policajca, koji je brzo osvojio srca gledatelja nove serije Nove TV. Povratak je to omiljenog glumca na male ekrane, što ga posebno veseli. "Progoni" ga i titula zavodnika, miljenika žena, što Herceg skromno objašnjava: "Mislim da je to stvar tih likova koje ja igram, i da ljudi zapravo kroz tu prizmu mene doživljavaju. Privatno se ja ne osjećam tako. Likovi koje sam igrao dosad su dramski junaci, heroji i romantični zavodnici pa me možda ljudi tako doživljavaju privatno. A, to što sam ja privatno - to je privatna stvar". Ipak, u ulogama uvijek da dio sebe. "Normalno da daješ sebe u svim tim situacijama i stvari, ali postoje tu baš u ovom liku nekakva teška pozadina. Ostao je bez roditelja kao dijete. Recimo, to je nešto što ostavi traga na osobi. Nosi to neko breme", dodaje glumac.

Herceg je potom progovorio i o privatnoj tragediji, koja mu se dogodila prije dvije godine. Izgubio je voljenu majku, a tim su ga neke scene u seriji teže pogodile. "Imao sam slučaj prije dvije godine, u obitelji. To su stvari koje nekako iz svog života uneseš u taj lik. Dosta je to teško. Sad su prošle dvije godine, ali ne prođe dan da se ne sjetiš ili da ti nešto ne prođe kroz glavu, bilo kakav detalj, bilo što da te ne podsjeti. Nije lako, a opet, život ide dalje, moraš se pomiriti s tim. To ti daje snagu da nastaviš dalje i da drugačije gledaš na život i svijet oko sebe".

Teško Herceg odaje svoju privatnost, pa kad smo ga pitali kakav je u privatnim, ljubavnim i prijateljskim odnosima - nije želio previše pričati. Ipak... "Vi svi znate da ja privatno pokušavam držati za sebe i da ne govorim previše o tome ako baš ne moram, ako mi ne drže pištolj na glavi. Sve to ovisi i o ljudima s kojima ste u odnosu. Prilagođavate se situaciji. To nek' možda kažu ljudi ili osobe s kojima sam bio u nekakvom odnosu. Neka oni o meni pričaju što god žele - bilo loše ili dobro".

Mnoge obožavateljice hrvatskih serija zanimat će i kakva žena bi Ivana mogla zadržati. "Osoba koja ima dosta razumijevanja, pogotovo za ovaj posao. Tolerancije. Ali, kažem. Taj neki X faktor, kad se to dogodi ja ću osjetiti i znati da je to to. Pa ću vam onda iza toga pričati o X faktoru i što ta osoba je. Kad se to dogodi. Ako se dogodi, ako sam zaslužio, ako imam tu sreću".

Bi li nam zaista rekao da pronađe tu posebnu osobu, teško je reći, jer je Herceg jednostavno odabrao držati se sa strane kad su mediji u pitanju. "Nekako sam tip osobe koja ne voli dosađivati svojim privatnim životom i ne volim iskakati po naslovnicama i da ljudi baš sad moraju znati svaki detalj, svaki moj korak i pokret. Takav sam po prirodi, koji to drži za sebe, ali mi je bitno da ovaj posao i sve što je vezano za moj posao i uloge - da to funckionira, da publika bude zadoovljna i da to što radim ima smisla", zaključio je Herceg.