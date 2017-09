Ivan Herceg se skinuo, ali ne samo on. Skinula se i Tara Rosandić.

Ivan Herceg i Tara Rosandić, glavni protagonisti serije Čista Ljubav, skinuli su se za potrebe snimanja. Ništa to nije čudno, no kako znamo da Ivan ima brojne obožavateljice nema sumnje da je ovo scena koju biste vidjeli još jednom.

Dakako, tu je i Tara koja je također zaledila poglede muške publike omiljene serije.

Naime radi se o sceni gdje Sonja (Tara Rosandić) odlazi na jezero. Skida haljinu no onda odleti sa stabla i nestane. Nakon kupanjca sonja izlazi iz vode kad taman stiže Tomo (Ivan Herceg).

Tomo joj pomaže pronaći haljinu no kako mu to nije pošlo za rukom, Tomo je Sonju ogrnuo svojom košuljom. E to je ta scena koju ćete sigurno još koji put pogledati u našem video prilogu.