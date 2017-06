Indira Levak došla je na Novu TV kako bi dala intervju za DNEVNIK.hr, ali i IN magazin. Šarmantna Indira na Novoj TV pokazala je da uvijek ima još energije.

Da je Indira Levak sinonim za energiju i životnu radost, to već znamo svi. No, na Novoj TV je pokazala da energije ima i viška. Naime, stigla je Indira na dogovorene intervjue pa je za DNEVNIK.hr otkrila razloge napuštanja grupe Colonia. Potom je intervju snimila i za IN magazin, no niti nakon toga naš studio nije joj dosadio.

Primjetila je Levak radove u pozadini. Naime, dva majstora krečila su zid, a Indira im je odlučila 'dati ruku' i malo pomoći. Zaslužila je odmah jedan pljesak, nasmijavši snimatelje, novinarke, ali i majstore kojima je priuštila kratku pauzu. Svaka čast!