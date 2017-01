Donalda Trumpa u petak će budno pratiti cijeli svijet kako priseže na dužnost američkog predsjednika. Da nijedan američki predsjednik nije bio toliko nepopularan pokazale su brojne osobe iz javnog života. Poznati glumci najavili su prosvjed nakon inauguracije, a gotovo svi glazbenici su odbili nastupiti za Trumpa. Jedina velika zvijezda koja nastupa na inauguraciji je country pjevač Toby Keith. Nakon što je objavio da će nastupiti Toby je izazvao burne reakcije.

''3 Doors Down i Toby Keith nastupaju na inauguraciji Donalda Trumpa. Ne kupujte više njihove albume'', ''Toby Keith je morao otkazati dva koncerta kako bi bio slobodan za nastup na Trumpovoj inauguraciji'', Nisam planirao gledati inauguraciji, ali Toby Keith'', pisali su Twitter korisnici.

3 Doors Down and Toby Keith are performing at the Trump Inauguration. Don't buy any more of their albums. #GrabYourWallet — Jesse Stark (@StopNuclearWar) January 13, 2017

Just a reminder that you don't like Trump, Toby Keith, or 3 Doors Down, so please don't hate-watch the inaug. *Esp* online. Hurt the ratings — Ibrahim Moustafa (@Ibrahim_M_) January 15, 2017

"Ne ispričavam se zbog nastupa koji obavljam za ''našu zemlju i vojsku''. Nastupao sam na inauguracijama Georgea Busha i Baracka Obame, a iza mene je preko 200 nastupa za naše trupe u Iraku i Afganistan'', rekao je Keith za EW.

U petak 20.1.2017. na portalu DNEVNIK.hr uživo gledajte inauguraciju Donalda Trumpa. U Washingtonu se očekuje do 900.000 ljudi, a čitavi događaj osiguravati će gotovo 30.000 pripadnika snaga sigurnosti. Sve pratite UŽIVO na DNEVNIK.hr.

Keith se vrlo rano počeo baviti glazbom. Svoju prvu gitaru u ruke je primio sa svega 8 godina. Za džeparac je zarađivao radeći u restoranu svoje bake. Nakon što bi završio svoj posao, pridružio bi se bendu koji je inače tamo svake večeri svirao. Svoju sadašnju suprugu Triciu upoznao je 1979. godine u klubu u kojem je nastupao sa svojim bendom ''Easy Money''. U vezi su bili tri godine prije nego su izrekli svoje sudbonosno 'da'. Tijekom braka dobili su troje djece, Shelly, Krystal i Stelena.

2001. godine napisao je veliki hit "Courtesy of the Red, White and Blue" kao odgovor na 11. Rujan. U svojoj karijeri od 2002. godine nekoliko puta osvojio American Music nagradu, kao i one koje dodjeljuje Country Music Association.

Prije četiri godine Forbes ga je svrstao među pet glazbenika koji najviše zarađuju. Zasjeo je na četvrto mjesto sa 65 milijuna dolara. U karijeri je zaradio više od 300 milijuna dolara. Svoju zaradu ubrzo je počeo duplati nakon što je postao vlasnik jednog lanca restorana brze hrane. Uz to, ima i tvrtku koja proizvodi rakiju od agave “Wild Shot”. Toby Keitj je bez sumnje uspješan poduzetnik ,ali i glazbenik o kojemu će mnogi nakon inauguracije još dugo pričati.