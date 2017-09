Hazal Filiz Kucukkose, koja glumi Zejnep u seriji "Bit ćeš moja" progovorila je u intervjuu o svojoj ulozi, ali i braku u koji je ušla dosta rano.

Hazal Filiz Kucukkose, koja glumi Zejnep u seriji "Bit ćeš moja" kaže kako joj je želja doseći vrhunac i napredovati polako. "Trudim se postići najbolje što mogu", kaže lijepa 29-godišnjakinja.

Koje mjesto serija "Bit ćeš moja" zauzima u vašem životu?

Za sve treba postojati vrijeme. Prijašnji su projekti za mene bili dobro iskustvo. Trudim se svoj posao raditi nabolje što mogu i željela bih ostvariti još više od toga. Trudim se postići najbolje što mogu. Polako napredujem prema tomu.

Što vam je donijela uloga Zejnep?

Naučila me razliku između ambicioznosti i upornosti. Zejnep je jako ambiciozna djevojka i ne razmišlja da bi mogla nekomu naštetiti. Bitno joj je samo da postigne cilj. Pokazala mi je da je upornost puno bolja osobina i da pomoću nje mogu napredovati.

Kako biste željeli da se razvija Zejnepina priča?

Zejnep iskače iz svake paštete. Jako je svestran i slojevito razrađen lik. Iznenadila sam se dok sam čitala scenarij. Mislim da će okončati taj proces sazrijevanja. Ali, zaista ne znam kako će se dalje razvijati njezin lik. Njoj su sve mogućnosti otvorene.

Jeste li i vi slijepo zaljubljeni kao i ona?

Ljubav je segment koji zamagljuje njezin život. Ja nisam nikad na ekstreman način doživljavala ljubav. Uvijek sam bila uravnotežena po tome. Naravno, zanosila sam se kao i drugi zaljubljeni ljudi, tragala sam za osjećajima. Ali na kraju sam vidjela da sve ima neko značenje. Sve to što sam proživjela sjelo je na svoje mjesto. Kad se osvrnem iza sebe, drago mi je što sam sve te stvari proživjela. Nikad se nisam pokajala.

U nekoliko projekata zaredom glumili ste lošu djevojku.

U vlastitim društvenim odnosima se trudim pomagati ljudima i dati sve od sve. Ali, doživjela sam i neke neugodnosti zbog toga. Možda je to neka lekcija koju mi je život dao. Možda je htio da nešto naučim iz toga. Imam još puno stvari koje moram otkriti, i mene zanima što me sve čeka.

Što su vaši snovi vezani za glumu?

Napredujem polako, ne želim preskakati korake. Želim doseći vrhunac u poslu, ma gdje god on bio. Znam pomicati granice. Kad se osvrnem iza sebe, želim znati da sam radila stvari na koje sam ponosna.

Kako ste odlučili vjenčati se tako mladi?

Vjenčali smo se 2014. godine. Zapravo, nije se sve tako brzo odvijalo. Već smo dugo bili zajedno. Moj suprug Tuan Tunali bio je u Ankari, a ja sam zbog potreba posla bila u Istanbulu. Umorili smo se od čestih odlazaka iz jednog grada u drugi. Htjela sam da bude kraj mene, osjećala sam se usamljeno. Kad je došlo vrijeme, odlučili smo se vjenčati. Nisam se zapitala zašto sam se tako mlada udala. Jako sam sretna. Drago mi je što imam nekoga kao što je on. Kad se osvrnem iza sebe, znam da je oduvijek bio tu i bio mi je najveća potpora.

Je li brak dvoje glumaca prednost?

Velika je prednost. Kući možete dolaziti jako kasno ili na snimanjima možete biti do zore. Možete igrati svaki lik i proživljavati sve što je potrebno za njegov razvoj. Ne morate to nikomu pojašnjavati niti vas itko demoralizira zbog toga. Zbog toga sam jako sretna. Za mene je to prednost.