Među velikim zvijezdama često dolazi do gorkog suparništva, a razlog tomu su optužbe kao i fizički okršaji.

U Hollywoodu vlada nekoliko izuzetno velikih neprijateljstava. S vremenom su ti odnosi postali javna tajna o kojoj se nitko ne libi pisati i pričati. Jedno od najvećih neprijateljstava vlada između bivših prijateljica - Katy Perry i Taylor Swift. Navodno je to Taylor i uglazbila, kao što i inače radi kad joj propadne prijateljstvo ili veza.

Katy Perry vs. Taylor Swift

Vjerovali ili ne, Katy Perry i Taylor Swift najprije su bile prijateljice. Godine 2013. naglo su prekinule prijateljstvo. Swift je kasnije rekla tijekom intervjua o svom albumu iz 1989. godine, da je njezina pjesma "Bad Blood" bila o drugoj ženskoj umjetnici, ali nije otkrila o komu se radi. Rekla je kako nije sigurna jesu li prijateljice ili ne. Na kraju, Swift je izjavila da je tajni neprijatelj "u osnovi pokušao sabotirati cijelu njenu turneju“. Ovo je navodno dovelo do glasine da je pjesma "Bad Blood" bila zapravo o Katy Perry.

Chris Brown vs. Drake

Svađa između glazbenika Chrisa Browna i Drakea počela je zbog žene. U lipnju 2012. godine izbila je svađa između Drakeovih i Brownovih obožavatelja, navodno zbog Rihanne, a u listopadu 2016. godine, Brown je ponovno napao Drakea, tvrdeći da je on "dosadni mamin dječak" i da je to razlog zbog kojeg je Rihanna prekinula s njim. Očigledno se Brown ne može nositi s tim da su Drake i Rihanna još uvijek prijatelji.

Lady Gaga vs. Perez Hilton

Blogger Perez Hilton i pjevačica Lady Gaga su najprije bili prijatelji, ali je Gaga je otkrila da je jednom dok su bili pijani, Hilton počeo postavljati "grozna pitanja" te je bio veoma negativan zbog njenog albuma Born This Way. "Ne želim se više družiti s takvima jer su to lažni ljudi", rekla je Gaga. "Stvarno sam vjerovala, kad sam ga prvi put upoznala, da se želi promijeniti i podržavala sam ga“.

Blac Chyna vs. Kardashians

Bivša zaručnica Roba Kardashiana, Blac Chyna već neko vrijeme ima problem s obitelji Kardashian. U svibnju 2016. godine, Chyna je podnijela zahtjev za ime Angela Renee Kardashian kako bi to postalo njen zaštitni znak. Sestra Kardashian su rekle kako je to nemoguće i brzo se podnijele zahtjev za opoziciju Chyninog zahtjeva. Osim incidenta zaštitnog znaka, Chyna ima dijete s Tygom, čija je bivša djevojka i Kylie Jenner. Jenner je u početku bila izuzetno uzrujana zbog cijele situacije.