Finac Signmark prvi je gluhonijemi reper na svijetu. Svojim djelovanjem nastoji srušiti predrasude za koje, ističe, da su najveći hendikep društva.

Srce i volja dovoljni su da bi čovjek bez glasa i sluha stvarao glazbu. Signmark, prvi gluhonijemi reper na svijetu, dolazi iz Finske, a u Hrvatsku je stigao kako bi nastupio na proslavi Dana Europe na Europskom tragu.

"Svojim tijelom stvaram melodiju i izražavam osjećaje pokretom. Koristim lice, svaki djelić. Pjevam o svom svakodnevnom životu, iskustvima, koja su, vjerujem, primjenjiva i na vas", govori Signmark za Dnevnik Nove TV.

Dok on stihove svojih pjesama pokazuje znakovnim jezikom, 'njegov glas' na sceni jeglazbenik i glumac Chike Ohanwe. "Mi smo vam kao stroj. Sve njegove pokrete ja moram otpjevati, umjesto plesati s njim, jer bi nam to bio višak pokreta. On repa, ja pjevam", govori Chicke.

Tijekom života Signmark se često susretao s predrasudama. Zbog toga ističe da su stavovi najgori hendikep na svijetu. "Ako prihvatimo ljude kakvi jesu, možemo živjeti s bilo kojim nedostatkom. Upoznajte i učite od novih ljudi, i oni će istovremeno od vas, i svijet će nam se svima otvoriti", poručuje Signmark.