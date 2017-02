Vijest o smrti Georgea Michaela potresla je glazbeni svijet prije gotovo dva mjeseca, a slavni glazbenik još uvijek nije pokopan. Sprovod je ponovo odgođen jer još nije utvrđen uzrok smrti, a nagađa se da će obitelj na pokop morati pričekati još najmanje četiri tjedna dok ne budu gotovi toksikološki nalazi.

"Zaista je potresno da još uvijek leži u mrtvačnici dok se ljudi žele oprostiti od njega", izjavio je izvor za The Sun.

Michaelov prijatelj iz djetinjstva Andros Georgiou novinarima je otkrio i da Georgeova obitelj ne može smisliti njegovog partnera Fadija Fawaza."Fadi zapravo nije bio njegov dečko. Nitko s njim nije razgovarao, a čini se da je samo tako nakon svega nastavio sa svojim životom. Želudac mi se okreće zbog njega", izjavio je Georgiou za The Sun i dodao kako prijatelji i obitelj slavnog glazbenika ne želi da Fadi prisustvuje sprovodu.

O svemu se oglasio i sam Fadi na svojim društvenim mrežama. "Dajte da to već jednom raščistimo. Nije istina da su mi zabranili da dođem na pogreb. Nije istina i nije", napisao je Fadi na svom Twitteru, a nedugo nakon toga objavio i zajedničku fotografiju s Georgeom.

Let me make it clear that I'M NOT BANNED TO GO TO THE FUNERAL none of it is true, ITS NOT TRUE, NOT TRUE NOT TRUE NOT TRUE