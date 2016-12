Brojni detalji iz privatnog života nedavno preminulog Georgea Michaela svakim danom sve više izlaze na vidjelo. Zadnja informacija u nizu je njegova želja o proširenju obitelji 2017. godine.''Htio je posvojiti ili dobiti djecu uz pomoć surogatstva. To je bio njegov veliki cilj u kojemu su ga podržavali Elton i njegov partner. To što nije imao svoju obitelj činilo ga je nepotpunim'', otkrio je izvor.

Georgea je u njegovoj želji za očinstvom inspirirao prijatelj Sir Elton John te je za sljedeću godinu planirao velike stvari vezane uz proširenje obitelji, tvrdi blizak. "Georgeov san bio je postati otac", izjavio je izvor blizak pjevaču za Daily Star, prenosi Mirror.

"Htio je posvojiti ili dobiti djecu uz pomoć surogatstva. To je bio njegov veliki cilj u kojemu su ga cijelo vrijeme podržavali Elton i David. Bila je to karika koja je nedostajala i za kojom je žudio. George je oduvijek htio biti otac i htio je da je njegova majka živa da to vidi. Započinjanje obitelji bilo je na njegovoj listi za 2017. godinu", otkrio je izvor.