Iako bi prosinac trebao biti najveselije doba kada ćemo se napokon oprostiti s napornim radom i stresom, nekima ovo blagdansko vrijeme zna donijeti i osjećaj depresije. ''Tijekom godine smo dosta zaposleni. Idemo na posao pa doma i nemamo vremena suočiti se s istinom u životu. U vrijeme blagdana sve se pojačava. Očekujemo više od sebe. Postoje dva tipa ljudi koji pate od blagdanske depresije. Oni koji su usamljeni i oni koji su na rubu siromaštva. Oni koji su usamljeni , nemaju s kime podijeliti blagdanski ručak, nemaju se s nikim veseliti i žaljenje za tim stvarima dovodi do depresije. Oni koji su na rubu siromaštva gledaju kako skrpati kraj s krajem cijelu godinu. No, za Božić se očekuje još i više od nas, pogotovo kada smo roditelji. Da, vrijednost dara nije bitna, ali ja naprimjer imam 6 nećaka i kada uzmete da na svakog od njih potrošim barem 50 kuna, računajte, treba to financirati. Kod takvih ljudi koji su u financijskom problemima vlada zabrinutost oko budućnosti, tjeskoba, anksioznost oko toga hoće li uspjeti sve kupiti. To su sve dodatni izdaci. Tijelo se onda razboli i jednostavno padnemo u depresiju'', objasnila je psihologinja Maja Vučić.

Pritisci se tijekom blagdana jednostavno gomilaju, a otpornost na stres koji nam se događa jednostavno pada. Vrijeme blagdanske euforije za određeni broj ljudi nije tako super. Postoje nerealna očekivanja o tome kako bi blagdani trebali izgledati pa određene prepreke za uživanje nekima postaju nesvladive. ''Da, forsiramo sreću. Sve je to zbog tog poticanja materijalne potrošnje. Nedavno sam čula jednu reklamu koja me jako naljutila. Banke nagovaraju ljude da uzmu kredit kako bi uspjeli preživjeti Božić. To sve zapravo izaziva post blagdansku depresiju. Dosta je to sve isforsirano, ta jedna topla blagdanska atmosfera. Dolazi Božić, pa Nova Godina..i što sada? Kao da je sve idilično kao u američkim filmovima. Nije me nikad pogodila ta blagdanska depresija, ali mi je jasno da ljudi imaju visoka očekivanja.'', rekla je Anja Alavanja.

Blagdanska depresija zaobišla je i Mineu. ''Moram priznati da ja spadam među one ljude koji jako vole to predblagdansko i blagdansko vrijeme tako da nema mjesta za depresiju. Osim sto me podsjeća na djetinjstvo za koje me vežu prekrasne uspomene i običaji, u ovom mjesecu otvaraju se mnoge mogućnosti pomoći drugima i biti uz one kojima je pomoć potrebna. Iako se kroz cijelu godinu trudim biti humana, u ovo vrijeme je to nekako izraženije i vjerujte mi osjećaj je prekrasan. Moje mišljenje je da forsiramo i namećemo neke nove trendove i običaje. Ponekad imam osjećaj da je materijalno postalo važnije od ljubavi, skromnosti i brige za druge. Sreću ne možeš nametnuti, ili jesi ili nisi sretan. No, istina je da živimo, za mnoge ljude u teškom vremenu i većina ih ima financijskih problema te si ne mogu priuštiti bezbrižne blagdane. Teško je i tužno kada djetetu ne možes priskrbiti dar ispod bora ili svojim bližnjima pokloniti barem neku sitnicu, ako ti lampice na boru ne zasvjetle jer nije bilo novaca za bor. Lijepo bi bilo kad bi se svi potrudili obratiti pažnju na ljude oko sebe, dali im na znanje da su važni i bitni, pomogli im koliko su u mogućnosti i tada bi svakako i njihova i nasa sreća bila iskrena i od srca. '', smatra Minea.

Dakle, ono što možemo učiniti je smanjiti očekivanja. ''Nije važan novac, nego čovjek. Treba biti kreativni, fizički se aktivirati. Tu profitiraju ljudi koji imaju pse. Prisiljeni su izaći van. Oni koji nemaju, neka odu s frendicom na kavu, neka se prošetaju po gradu. Da, teško je ustati s kauča, ali treba napraviti prvi korak. I okolina može pomoći. Ako imate višak kolača, podijelite ih, ako imate stolac više, pozovite nekoga na ručak. A ako nemate ništra materijalno, nema veze, poklonite svoje vrijeme, svoj osmjeh'', poručila je Maja Vučić.

Svoje vrijeme poklonite obnavljanju biteljskih i prijateljskih odnosa. ''Moja preporuka je organizirat druženja, to ja nastojim. I druženje s obitelji i druženje s prijateljima. Iako je sve teško izvesti s dvoje djece, ali uspijet ću '', rekla je Anja Alavanja. '' Ipak je ovo vrijeme u kojem bi svi trebali biti u duhu ljubavi, obitelji, praštanja. Osmijeh i zagrljaj su često najljepši poklon!'', izjavila je Minea.

Važno je zapamtiti da osjećaji usamjenosti i bezvoljnosti za vrijeme blagdana kod određenog broja ljudi uobičajeni, ali da oni najčešće prolaze nakon što završi i zima.