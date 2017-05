Tekstopisac Faruk Buljubašić stao je u obranu svog bivšeg bliskog suradnika Marka Perkovića Thompsona.

Ne jenjava prašina koja se proteklih dana digla oko Marka Perkovića Thompsona. Zbog sigurnosnog rizika, kako navode u slovenskoj policiji, zabranjen je Thompsonov koncert u Mariboru. Pjevač smatra da je time učinjena velika šteta njegovoj publici, bendu, ali i njemu samom.

Svoj sud o svemu na svom Facebook profilu otkrio je i poznati tekstopisac Faruk Buljubašić, poznatiji kao Fayo, koji je javno stao u obranu Thompsona.

"I ja sam pisao Thompsona godinama! Dugo smo bili bliski suradnici. Čak sam i smišljao naslove nekih njegovih albuma. On je veliki autor prije svega i voljen u narodu. Veliki autor... imam potrebu to reći. Pjesme koje smo skupa radili nemaju veze sa radikalizmom... Neke pjesme poput "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" ili "Tamo gdje su moji korijeni". Ako netko tu ne vidi velike riječi i nešto iskreno... Usput su i domaća zadaća nekim drugim autorima!!?! Gdje ide ovaj svijet? Koliko ispraznih i zlih ljudi nesmetano ordinira, a svi se love čovjeka koji samo pjeva što osjeća!?!", pita se Fayo.

Thompson smatra da je sve to politički motivirano zbog čega on i njegov bend sad trpe veliku štetu. "Ja, niti moja publika, niti moja glazba, niti jedna moja izjava u javnosti nije ljude pozivala na nikakvu podjelu. Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih nereda i kaznenih djela jednostavno ne stoji. To me čudi. Trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi. Stavljat im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, nacisti i fašisti jednostavno ne stoji", kazao je Thompson u Dnevniku Nove TV i pozvao državni vrh da ga zaštiti kao hrvatskog građanina.