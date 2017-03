"There is miracle my friend, and it happens every day" stihovi su pjesme "My Friend" s kojom Jacques Houdek putuje u Kijev.



Pjesma je to o osjećaju zajedništva, prijateljstvu i prihvaćanju različitosti. Spoj tenora i bartiona, te engleskog i talijanskog jezika, podijelila je mišljenja.

"Ta ideja da se napravi jedan duet s jednim glasom, to pokazuje samo glasovni raspon jednog čovjeka, a to je on. Imati zapravo dijalog između tenora i baritona, a sve je to Jacques", govori Ksenija Urličić za Dnevnik Nove TV.

Dvojac koji je 1989.godine pobijedio na Eurosongu, složan je. Pjesma mora biti jednostavna, pamtljiva i što je najbitnije - melodična.



"Prvi put otkad Hrvatska šalje svoje predstavnike na Eurosong, ovo je definitivno prvi da čovjek ima zaokruženu ideju koja je originalna, izvedbu, poruku, interpretaciju. Apsolutno ima sve što bi trebalo biti dovoljno za pobjedu, odnosno jedan dobar plasman na Eurosongu", smatra Emilija Kokić.

"On je to odradio majstorski, ja bi neke stvari možda drugačije napravio ali to je stvar ukusa, ali da će biti zapažen, to hoće sigurno", dodaje Rajko Dujmić.



A već 15 godina udruga ljubitelja Eurosonga prati hrvatske izvođače diljem svijeta. I ove će godine bodriti Jacquesa. "Euforija je od onog trenutka otkada krenete na avion. Dolazak tamo i ulazak na prvu probu ono je što fanove zaista veseli", kaže Goran Dobrila iz Udruge Eurofest Hrvatska.

Hoće li Jacques Houdek Eurosong dovesti u Zagreb, saznat ćemo sredinom svibnja.

