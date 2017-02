Emmanuel Macron, francuski predsjednički kandidat i ministar gospodarstva, ne prestaje intrigirati tamošnju javnost svojim ljubavnim životom. Naime, Emmanuel je u vezi s 20 godina starijom Brigitte Trogneux. Zanimljiv je zbog svog političkog angažmana, a njegov život, po kojem je napisao i knjigu "Revolution", već tjednima zabavlja medije.

Katolička škola, ali ne i narav

Ne bi bila toliko zanimljiva Macronova ljubavna priča da mu gospođa, osim što je prilično starija od njega, nije bila i nastavnica u privatnoj katoličkoj srednjoj školi u Amiensu. Upoznali su se kad je njemu bilo 15, a njoj 35 godina. Tada je gospođa Brigitte već imala i supruga te troje djece, od kojih je jedno išlo u razred s Emmanuelom. Ubrzo su zajedno radili na kazališnoj predstavi, u kojoj je Macron bio pijanist, pa je s profesoricom provodio sve više vremena.

Razredni ljubimac

On je, piše Le Parisien, bio njen razredni ljubimac. Uvijek je, kažu, uzimala njega kao primjer. Imao je talent za pisanje, što je profesoricu baš šarmiralo. Veza je postala romantična kad je Emmanuel još bio maloljetan, imao je 16 godina. Postali su jako bliski, a kad je sve prešlo granicu, roditelji su ga poslali u gimnaziju u Pariz. On je rekao Brigitte da će se kad-tad vratiti i oženiti je. To se i dogodilo. Rastala se od supruga i otišla raditi u Pariz. Naravno, tamo je nastavila i romansu. Kad joj je bilo 50, ušla je u brak s tada 30-godišnjim Emmanuelom.

Zaradio milijune

Svjestan je Macron da oni nisu tipičan par pa je zahvalan i što su ih prihvatila djeca njegove supruge. Osim što ima jako neobičan privatni život, Macron je omiljen i među kolegama, koji ga opisuju kao šarmantnog i briljantnog. Diplomirao je filozofiju, magistrirao na Machiavelliju, zaradio milijune kao investicijski bankar. Prema anketama, mogao bi postati predsjednik, predviđa se da će u drugom krugu francuskih predsjedničkih izbora pobijediti Marine Le Pen, uzdanicu krajnje francuske desnice.