Glumica Emma Stone sinoć je trijumfirala s filmom "La la Land" u kojem je odigrala glavnu ulogu. No sreća i ushićenje zbog uspjeha doveli su glumicu u pomalo neugodnu situaciju.

Naime, nakon što je redatelj filma Damien Chazelle osvojio Zlatni globus za najbolji scenarij, idiličan trenutak krenuo je po zlu. Oduševljena Emma odmah se ustala i bez ustručavanja poletjela u zagrljaj mladom redatelju ne primijetivši da je on u tom trenutku grlio i ljubio svoju djevojku.

Emma Stone's awkward reaction to her double hug w/ Damien Chazelle was hilarious/reminded me of this: https://t.co/WK2P2hl2tZ #GoldenGlobes pic.twitter.com/Mww9hEPoaf