Ella Dvornik pokušala je s majkom napraviti make up tutorijal, no nešto je pošlo po krivu! Simpatična Ella na sebi je puno puta dokazala da talenta za šminkanje itekako ima, no da će se proslaviti kao vizažistica - teško. Barem ako je suditi po reakciji majke Danijele, koja urađenim nije bila oduševljena, barem ne u posebno smislu. Počela je šminkati majku, a rezultat je i Ellu i Danijelu nasmijao do suza.

"Znači, doslovno smo plakale od smijeha. Ovo je najgori makeup ikada. Tko još nije umro od smijeha, garantiram smijeh sto posto. Evo ja se još uvijek smijem, ne mogu doći k sebi", napisala je Ella uz video na kojem se snimila s majkom. Vjerujte, ako imate loš dan, Ella i Danijela će vam ga uljepšati. Manje važno kako je šminka ispala, ovakvo druženje majke i kćeri uvijek razvedri.